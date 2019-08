Na prvo avgustovsko nedeljo objavljamo prvo od letošnjih Poletnih zgodb, ki jih je za bralke in bralce Primorskega dnevnika napisalo pet avtorjev. Niz uvaja kratka zgodba Bacardi Breezer, pod katero se podpisuje Tržačan Primož Sturman (1980).

»Razbeljeno in naelektreno mestno ozračje je v popoldanskih urah precej ohladil obilen naliv, a je večerno sonce hitro poskrbelo, da je izparela voda začela nabijati novo soparico. Kljub temu je bil večer znosnejši kot prejšnje dni, zato se je odločila, da nocoj klime ne bo prižgala. Dovolj je bilo odprto okno z mrežico, preko katere komarji niso mogli.

Sonce se je naposled le skrilo za sosednje bloke in kmalu zatem tudi za obzorje. Kot bi njegovo slovo pomenilo začetek nečesa drugega, novega, je odprla omaro in iz nje potegnila vse potrebno. Še pred čimerkoli je želela s sebe spraviti znoj, ki se ji je čez dan zasušil na koži, čeprav so v službi imeli vseskozi prižgano klimo. Novo podobo si je želela nadeti čista.

Dolga večerna obleka, sandali z visoko peto, nakit, blond lasulja ...«