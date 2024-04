Bolonjski sejem je tudi »zamejski«

Na sejmišču v Bologni se danes začenja prestižni mednarodni knjižni sejem otroške in mladinske literature, na katerem bo Slovenija častna gostja. Trajal bo do 11. aprila, v šestih sejemskih halah se bo predstavilo več kot 1400 razstavljavcev iz 80 držav. V sklopu sejma se bo zgodilo okrog 600 dogodkov, več kot 30 jih bo imelo tudi slovensko udeležbo. Med temi bo kar nekaj dogodkov, ki so tako ali drugače povezani s Slovenci v Italiji.

Tako bosta na primer na ilustratorski razstavi v osrednji hali, na kateri bo Slovenija predstavila izbor svojih ilustratork in ilustratorjev, zastopana tudi goriška ilustratorka Vesna Benedetič in tržaški stripar Jurij Devetak. Devetak bo kot gost sejma sooblikoval tudi nekatere dogodke: s pesnikom in pisateljem Markom Kravosom bosta na primer predstavila pripoved v stripu Deva iz Devina. Slovenski izvirnik je izdalo Založništvo tržaškega tiska, medtem je knjiga izšla tudi v italijanskem in nemškem prevodu.

Kravos o kruhu iz besed

Kravos bo kot predsednik Društva Bralna značka imel uvodni nagovor Ponos in čut za domači kruh iz besed na mednarodni konferenci o bralni pismenosti, ki bo potekala v monumentalni bolonjski knjižnici Salaborse. V sklopu okrogle mize o vlogi knjižnic bo tu sodelovala knjižničarka Ivana Soban iz Narodne in študijske knjižnice, na tisti o periodičnem tisku pa likovni urednik revije Galeb Ivan Mitrevski.

Urednica ZTT Martina Kafol bo sodelovala na okrogli mizi o prevajanju slovenske književnosti v italijanski jezik; svojo izkušnjo bo tu predstavila tudi Martina Clerici, ki je zaslužna za to, da je marsikatera slovenska knjiga danes dostopna italijanskim bralcem. ZTT bo sicer v Salaborse predstavil Bestioline, vi saluto (Zverinice, pozdravljene) Anje Štefan in v prevodu Patrizie Raveggi.

Svojo pot pa bo med italijanskimi bralci prav na bolonjskem sejmu začela knjiga Mara&Marco all’arrembaggio. Kratke stripe o deklici Mari in njenem bratcu Roku sta ustvarjalni duo Jurij Bobič in David Krančan sprva objavljala v otroški reviji Galeb, lani pa so jih pri ZTT izdali v knjigi: sedaj med bralce prihaja italijanski prevod Lucie Gaje Scuteri (v katerem je Rok sicer postal Marco). Pri ZTT se veselijo tudi dejstva, da bodo bolonjski sejem obiskali pobudniki večjezičnega priročnika Srce na dlani, ki je nastal na pobudo Osnovne šole Gradnik in so ga oni izdali; svojo prisotnost sta napovedala repentabrska županja Tanja Kosmina in župan Občine Logatec Berto Menard.