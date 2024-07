Po šestih letih zatišja vrhunski plošček

Danes se po dolgem času ponovno vračamo na britanski otok, točneje v London, kjer je doma stoner metal skupina Orange Goblin. Bend se po dolgih šestih letih vrača na svetovno glasbeno sceno z novim materialom. Jutri bo namreč zagledal luč deseti plošček z naslovom Science, Not Fiction.

Orange Goblin so pred skoraj tridesetimi leti ustanovili pevec Ben Ward, kitarist Joe Hoare, drugi kitarist Pete O’Malley, basist Martyn Millard in bobnar Chris Turner. Drugi kitarist O’Malley je bend zapustil po desetih letih, skupina pa je nato nadaljevala kot kvartet. Postava je ostala nespremenjena do leta 2021, ko je basista Millarda zamenjal Harry Armstrong.

Skupina Orange Goblin je v devetdesetih letih igrala stoner glasbo in se seveda zgledovala po ameriških bendih (tu mislim na zasedbe Kyuss in Monster Magnet), ob tem pa je na njen sound vplivala tudi starejša angleška legenda Black Sabbath. Z vstopom v novo tisočletje so Ward in ostali svojo glasbo dodatno razvili in tako ustvarili zanimivo mešanico stoner, heavy metal, rokenrol in pa še hardkor glasbe. Tudi prejšnja plošča The Wolf Bites Black iz leta 2018 je sledila temu glasbenemu kalupu. V pesmih smo imeli seveda stoner glasbeno preteklost, a pomembno vlogo so v njih igrali tudi heavy metal in doom ritmi. Dejstvo je, da se sound Goblinov iz plošče v ploščo spreminja oziroma razvija, glasbeni pečat pa ostaja isti. Čim zavrtimo katerikoli komad, takoj zaznamo, da so to Orange Goblin!

Tudi zadnji glasbeni izdelek Science, Not Fiction se zgleduje po starejših uspešnicah, pa čeprav je sound nekoliko bolj metal obarvan. K temu je verjetno pripomoglo tudi sodelovanje s priznanim glasbenim producentom Mikeom Exterjem, ki je v preteklosti že sodeloval pri plošči Firepower skupine Judas Priest in pri albumu Thirteen benda Black Sabbath. Rezultat tega sodelovanja so bolj topli zvoki, nikoli preglasni. Zelo dobro lahko razberemo delitev in čistočo vsakega posameznega instrumenta. Iz tega zornega kota je novi plošček nedvomno natančno in vrhunsko delo. Čistoči zvoka lahko prisluhnemo že v prvi The Fire At The Centre Of The Earth Is Mine. Naslednja (Not) Rocket Science je hitrejša, rokenrol pesem. Cemetary Rats je presenetljivo počasna cele dve minuti, nato pa se spremeni v pravo rokersko bombo à la Motörhead. V vseh komadih je v ospredju hrapav vokal pevca Bena Warda, ki je očitno v odlični formi. Science, Not Fiction bo izšel jutri za angleško glasbeno založbo Peaceville Records, sestavlja pa ga deset komadov.

Science, Not Fiction

Orange Goblin

Stoner metal

Peaceville Records, 2024