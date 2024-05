Čakanje ni bilo poplačano

Ob koncu leta 2018, dve leti po izidu ploščka Woman, sta Gaspard Augé in Xavier de Rosnay, člana skupine Justice, najavila, da bosta za nekaj časa prenehala s koncertiranjem in se raje posvetila drugim projektom.

In res, naslednje leto je duo nastopil le trikrat, nato pa nič do poletja 2022, ko sta se glasbenika, po končani pandemiji covida-19, ponovno vrnila na evropske odre. Medtem je Augé izdal svoj prvenec Escapades, de Rosnay pa sodeloval z drugimi glasbeniki. Junija lani končno napoved, da bo kmalu zagledala luč nova plošča. Danes, eno leto kasneje, smo dobili najavljeni plošček z naslovom Hyperdrama.

Skupina Justice je odločno stopila na glasbeno sceno leta 2007 s prvencem Cross, ki velja še danes za enega najboljših elektronskih albumov vseh časov. S to ploščo sta mlada Gaspard Augé in Xavier de Rosnay popestrila bolj skromno francosko elektro sceno, na kateri je do takrat kraljevala bolj znana skupina Daft Punk. Posebno mešanico elektro, tehno in rok ritmov je z njima dvema začel vrteti marsikateri DJ; naj omenimo le izrednega Vitalica.

Augé in de Rosnay sta se po številnih prejetih glasbenih priznanjih končno odločila in se ponovno odpravila v studio. Aprila 2011 je tako zagledal luč single Civilization, elektro-pop komad, primeren uvod v novo ploščo Audio, Video, Disco, ki sta jo fanta izdala proti koncu oktobra istega leta. Album je imel enajst komadov za malo več kot štirideset minut glasbe, ki pa se je precej razlikovala od prvenca Cross ... Odločila sta se namreč za bolj rok in ponekod pop melodije ter se tako oddaljila od hitrejših ritmov in močnejših basov.

Tako je bilo tudi s tretjim albumom Woman, leta 2018, v katerem je prišla do izraza Augejeva in de Rosnayeva ljubezen do funky in dance glasbe iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Nato kratka pavza, sodelovanja z drugimi glasbeniki, izid Augejevega prvenca in končno prejšnji mesec novi album Hyperdrama. Plošček sta tudi tokrat izdali francoski neodvisni založbi Ed Banger Records in Because Music. Sestavlja ga trinajst komadov za skoraj petdeset minut elektronske glasbe.

Gaspard Augé in Xavier de Rosnay sta tudi tokrat povabila k sodelovanju cel kup prijateljev glasbenikov; to velja že za uvodno skladbo Neverender, v kateri dobimo na vokalu pevca avstralske rok skupine Tame Impala Kevina Parkerja. Dance komad spominja na francoske kolege Phoenix. Z naslednjo Generator pa se ritem in kvaliteta zvišata. Pesem je polna sintetizatorjev zvoka in distorzij; podobnemu kalupu sledi tudi bolj raverska skladba Incognito. Pevca Parkerja dobimo tudi v disko-funk singlu One Night/All Night. Omembe vredna je še zaključna The End, v kateri poje ameriški pevec Thundercat. Konec koncev le premalo za album, na katerega smo čakali dolgih osem let ... Rajko Dolhar

