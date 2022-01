Če so vam Iron Maiden domači ...

Glasbeni potencial skandinavskega polotoka ni nikoli bil pod vprašajem. Kar nastane na skrajnem severu, je ponavadi zelo kvalitetno, predvsem na področju rok in metal glasbe ter vseh njunih podzvrsti. Med najboljše skandinavske rokerje spadajo gotovo Norvežani Spidergawd – ti so lansko leto zaključili z izidom novega albuma VI.

Norveška zasedba Spidergawd je v zadnjih letih postala prava »glasbena garancija«. Sestavljajo jo izredni glasbeniki, med katerimi izstopa bobnar Kenneth Kapstad, bivši član bolj znanega rok benda Motorpsycho. Poleg njega so na odru še kitarist in pevec Per Borten, saksofonist (!) Rolf Martin Snustad, basist Hallvard Gaardløs, ki je leta 2016 zamenjal Benta Sætherja (tudi član benda Motorpsycho), in od lani še drugi kitarist Brynjar Takle Ohr.

Glasbeni projekt je nastal leta 2013 in to bolj za šalo kot zares. Fantje so že v teku nekaj mesecev posneli svoj istoimenski prvenec. Šest komadov, ki jih je zaznamovala ljubezen do hard & heavy ritmov.

Skupina Spidergawd sledi glasbenemu trendu uveljavljenega benda Motorpsycho, ki že tri desetletja vsako leto posname novo ploščo. Kapstad in ostali so ravno tako že drugo leto izdali nov plošček, danes pa imamo pred sabo že šesto poglavje z naslovom ... VI.

Z novo ploščo se je bend dokončno umaknil izpod okrilja »starejših bratov« Motorpsycho, tudi stoner ritmov ni več, veliko bolj pa je metal odtenkov. K temu je nedvomno pripomogel prihod novega, drugega kitarista Brynjara Taklea Ohra. Z dvema kitarama so se Spidergawd še dodatno približali heavy metal melodijam, točneje tistemu posebnemu valu angleškega heavy metala iz osemdesetih, ki mu pravimo New Wave Of British Heavy Metal. Novo ploščo VI je skupina posnela septembra 2020 v norveškem glasbenem studiu Soergarden Studios. Osem skladb za skoraj štirideset minut adrenalinske glasbe. Running Man, Into The Deep Serene, Prototype Design so dobri, hitri komadi, v katerih se vragolije dveh kitar neprestano prepletajo. Če so vam bendi Iron Maiden, Judas Priest in Thin Lizzy domači, potem bo Spidergawd vaša nova najljubša skupina!

VI

Spidergawd

Heavy rock, NWOBHM

Crispin Glover Records, 2021

Ocena: ★★★★