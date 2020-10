»Če te ne kritizirajo, pomeni, da si irelevanten«

»Vas je veliko?,« vpraša italijanski mojster fotografije Oliviero Toscani, ko sliši, da bo intervju izšel v dnevniku slovenske narodne skupnosti v Italiji. Zanima ga še, če imamo Slovenci v Italiji slovenski ali italijanski potni list in če smo veliki lokalpatrioti. Na obe vprašanji se odgovor glasi – kakor kdo.

Toscani ie junija izdal knjigo z naslovom Caro Avedon. La fotografia in 25 lettere ai grandi maestri (Dragi Avedon. Fotografija v pismih 25 velikim mojstrom), ki jo bo jutri ob 11. uri predstavil na novinarskem festivalu Link na tržaškem Velikem trgu v pogovoru z novinarko Emmo D’Aquino.

Se spomnite, katera je bila prva fotografija, ki ste jo posneli?

Šest let sem bil star, ko so mi podarili prvi fotoaparat, malo kamerico Rondine znamke Ferrania. Prva stvar, ki sem jo fotografiral, je bila igrača: Bambi iz blaga. Takoj zatem sem slikal svojo mamo med šivanjem.

Na kateri razvojni točki je danes fotografija?Fotografija je dandanes najpomembnejše komunikacijsko sredstvo, saj ustvarja mnenja, vidike, znanja. Vemo, da se je na svetu nekaj zgodilo, ker smo videli fotografijo tega dogodka, ne pa zato, ker smo ga dejansko videli ali doživeli. Preko fotografij poznamo ljudi, kraje. Fotografija skratka stalno pogojuje naše vedenje, vsi smo odvisni od podob.

Danes ima vsakdo v žepu napravo za fotografiranje, ni pa vsak, ki to počne, tudi fotograf. Kaj je tisto, kar iz osebe, ki fotografira, naredi fotografa?

Poglejte, to je čisto enostavno. Ni vsak, ki se pelje naokoli z avtom, tudi pilot, ali vsak, ki zna pisati, tudi pisatelj. Tako je tudi s fotografijo. So ljudje, ki s fotografijo nekaj sporočajo, to počnejo poklicno in od tega tudi živijo. In so ljudje, ki pritiskajo na sprožilec.