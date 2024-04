Kraški ovčarji nocoj praznujejo 30 let

Tri desetletja. Toliko jih Kraški ovčarji razveseljujejo ljubitelje balkanskih ritmov in slovenske avtorske glasbe. Bilo je ravno v teh dneh leta 1994, ko so prvič stopili pred publiko v dvorani nabrežinskega društva Igo Gruden. Pobudo za ustanovitev skupine je dal Matej Gruden - Keko. Prvi Kraški ovčarji so izvajali predvsem slovensko avtorsko glasbo, po dobrih štirih letih in nekaterih uspešnih nastopih tudi na znanih festivalih (na primer Arezzo Wave) pa so začeli segati po balkanski glasbeni zakladnici.

Danes, 30 let kasneje, bodo Kraški ovčarji obletnico proslavili s koncertom Balkanska noč, ki ga v proseškem Kulturnem domu prireja društvo Never In. Organizatorji so k sodelovanju povabili še eno tržaško skupino, ki izvaja sorodno glasbo - Maxmaber Orkestar, ki letos slavi 20 let nastopanja. Dogajanje na proseškem odru bo okrog 20. ure uvedla skupina Ovce, zaključil pa ga bo tržaški didžej Stoner, ki je znan po tem, da rad vrti ravno balkansko glasbo. Obeta se torej pravi »Balkan žur«, za katerega bodo člani društva Never In odšteli 5 evrov, ostali pa jim bodo morali prišteti še 5 za člansko izkaznico.

In kaj si udeleženci nocojšnje Balkanske noči lahko obetajo od skupine z najstarejšim stažem? Vsestranski glasbenik, pevec in skladatelj Aljoša Saksida obljublja tako stare uspešnice Kraških ovčarjev kot coverje in zlasti nove komade, katerim bo mogoče prav kmalu prisluhniti tudi na novem cedeju skupine. Nekatere pesmi bodo nocoj premierno izvedli, udeležencem pa obljublja tudi glasbeno presenečenje.

Ob Saxu in Kekotu bodo na odru tudi pevka Martina Feri, violinist Iztok Cergol, klarinetist Igor Peric, Martin Rebecchi na trobenti, Martin Andolšek na bas kitari in Mitja Košuta, ki se za to priložnost vrača za bobne Krških ovčarjev.