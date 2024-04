Med komadi vesoljska rok koračnica

Skupina Hawkwind je ena izmed starejših zasedb z angleške underground glasbene scene. Bend je daljnega leta 1969 ustanovil pevec in kitarist Dave Brock, do danes pa je skupina izdala več kot petintrideset studijskih ploščkov. Zadnji album Stories From Time And Space je zagledal luč sveta prejšnji teden, sestavlja pa ga trinajst komadov.

Zasedba Hawkwind je prava glasbena legenda za vse ljubitelje hard & heavy ritmov, predvsem pa za oboževalce space rock glasbene zvrsti. Bend je namreč bil eden izmed prvih, ki je uporabljal sintetizatorje zvoka in v letih sedemdeset postal glavni akter vesoljskega roka. Skupina je s svojim liderjem Daveom Brockom na čelu bila sposobna ustvariti neke vrste glasbeno povezavo med takratno hipijsko psihedelijo in tršim rokom. V naslednjih letih pa je veliko vplivala tudi na novo nastajajočo pank sceno.

Bend Hawkwind je zaslovel v prvi polovici sedemdesetih let, ko sta bila stalna člana zasedbe basist Lemmy Kilmister ter saksofonist in pevec Nik Turner. Oba sta kmalu nato zapustila skupino in se odločila za samostojno glasbeno kariero. Najbolj je zaslovel Lemmy, ki je s svojim bendom Motörhead postal t. i. kralj rokenrola.

A vrnimo se k zasedbi Hawkwind. Bend je prejšnji teden izdal svojo šestintrideseto (!) studijsko ploščo Stories From Time And Space. Izmed ustanoviteljev skupine je ostal le pevec Dave Brock; zasedba je namreč v vseh teh letih večkrat zamenjala svoje člane. Danes jo poleg Brocka sestavljajo še basist Doug MacKinnon, bobnar Richard Chadwick, kitarist in pianist Magnus Martin ter vsestranski glasbenik Timothy Lewis, bolje znan s psevdonimom Thighpaulsandra.

Tudi pri snemanju novega ploščka Stories From Time And Space dobimo cel kup gostov. V prejšnjih letih je bend sodeloval z Ericom Claptonom, Samantho Fox, Philom Campbellom in številnimi drugimi znanimi in manj znanimi glasbeniki. Tokrat na primer v komadu What Are We Going To Do While We’re Here prisluhnemo poljskemu saksofonistu Michalu Sosni. Pesem ima najprej dolg intro, nato je v ospredju saksofon, zatem pa se skladba spremeni v izredno vesoljsko rok koračnico.

Hawkwind, ki so album posneli v londonskem glasbenem studiu Abbey Road, nam tudi tokrat pripovedujejo zgodbe o oddaljenih svetovih in potovanjih med galaksijami.

Nova plošča Stories From Time And Space je sinteza angleškega benda. V njej dobimo umirjene pesmi, akustične komade, kot je Underwater City, a tudi bolj rokerske skladbe, kot je na primer Traveller Of Time & Space – zanimiva balada, polna elektronskih efektov in psihedelije. Nad vsem pa je konstanten občutek, da smo vsi del neskončnega vesoljskega popotovanja. Rajko Dolhar

Stories From Time And Space

Hawkwind

Vesoljski rok

Cherry Red Records, 2024