Zvok Evrope je simfonija

Mladi evropski glasbeniki, ki so bili ob različnih priložnostih člani Evropskega mladinskega simfoničnega orkestra ESYO, so zaživeli v fotografskih podobah v palači Gopčević. Tam so včeraj odprli razstavo z naslovom Simfonija, zvok Evrope, ki jo je uredil umetniški vodja orkestra Igor Coretti Kuret. Na ogled je 60 fotografij dveh fotografov v črno-beli in barvni tehniki, z razstavo pa so želeli počastiti 30-letnico delovanja orkestra, ki je v vseh teh letih z glasbo uspešno širil sporočilo miru.

Ob včerajšnjem odprtju razstave, na katerem je za edinstveno glasbeno točko poskrbel bivši član orkestra Davide Zaniolo, sta bila prisotna tudi pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi in pisatelj ter novinar Paolo Rumiz. Odbornik je kuratorja razstave in dirigenta orkestra vprašal, kakšno glasbo bi morali napisati za »njegov« mladinski orkester. Kuret mu je odgovorila, da bi bila najprimernejša simfonija, ker ustvarja harmonijo.

