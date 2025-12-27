Četrt stoletja vabijo filmske produkcije v FJK

Ob 25-letnici delovanja deželnega filmskega centra FVG Film Commission bodo v ponedeljek ob 18.30 v Hiši filma v Trstu (na Trgu Duca degli Abruzzi 3) odprli fotografsko razstavo, s katero proslavljajo in opisujejo četrt stoletja snemanja filmov v Furlaniji - Julijski krajini. Ta pripoveduje o produkcijah in umetnikih, ki so si za svoje delo izbrali to deželo, na ogled bo do 27. februarja 2026, od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro.

Med prvimi v Italiji

To bo prvi iz niza dogodkov, ki jih prirejajo ob omenjeni obletnici. Deželni filmski center, ustanovljen leta 2000, je bil med prvimi tovrstnimi v Italiji, njegova naloga pa je predvsem sprejemati in podpirati filmske produkcije v Furlaniji - Julijski krajini. V teh 25 letih je nabral dragocene izkušnje, spremljal je več sto filmskih in televizijskih produkcij, avtorje dokumentarcev, glasbenih videospotov ter oglasov. Opravka je imel tako s prejemniki oskarjev in drugih prestižnih nagrad kot z mladimi perspektivnimi filmarji.

Razstavo sestavlja izbor fotografij s filmskih setov v Furlaniji - Julijski krajini, ki predstavlja le majhen del celotne zgodbe. V posnetkih je zaznaven zlasti dialog med filmsko govorico in tukajšnjim ozemljem: mesta, zaselki, naravna in druga krajina se s pomočjo filma začasno spremeni v kraje pripovedovanja zgodb in bujne domišljije.