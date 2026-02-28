Zvočna meditacija za zaslužen oddih

Potem ko je lani izdal album Always Centered At Night se ameriški glasbenik, dj in glasbeni producent Richard Melville Hall, bolje znan s psevdonimom Moby, vrača z novim glasbenim materialom. Prejšnji teden je s svojo glasbeno založbo Little Idiot izdal svoj triindvajseti plošček z naslovom Future Quiet.

Moby je svojo glasbeno kariero začel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, na svetovni ravni pa zaslovel leta 1999, ko je posnel uspešno ploščo Play, s katero je prejel veliko glasbenih nagrad. Naslednja albuma 18 in Hotel sta bila ravno tako zelo uspešna. Ameriški ustvarjalec je v tistih letih zaslovel tudi zaradi izrednih live nastopov, med katerimi je uporabljal celo vrsto glasbil. Moby je namreč izvrsten glasbenik in igra kar nekaj instrumentov.

V naslednjih letih se je Moby nekoliko oddaljil od konvencionalne glasbe in na tak način izgubil nekaj oboževalcev, ki si jih je bil priboril s prejšnjimi glasbenimi izdelki. V zadnjih letih je sodeloval pri novem electro rock glasbenem projektu Moby & The Void Pacific Choir, s katerim je izdal dve plošči - These Systems Are Falling in More Fast Songs About The Apocalypse. Z albumom Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt iz leta 2018 je Moby nadaljeval s svojim trendom elektronske glasbe in ambient ritmov, nato pa ga je nekega dne poklicala najstarejša glasbena založba na svetu, nemška Deutsche Grammophon, in mu ponudila nov izziv. Prestižna založba, ustanovljena daljnega leta 1898, je Mobyju predlagala serijo priredb starejših uspešnic s simfoničnim orkestrom.

Tako je leta 2021 izšel plošček Reprise, dve leti kasneje pa Resound NYC, v katerem ameriški glasbenik preigrava komade, ki so nastajali v New Yorku proti koncu devetdesetih in na začetku novega tisočletja. Leta 2024 je spet izdal nov album z naslovom Always centered at night, ki ga je sestavljalo trinajst pesmi. Za vsako izmed teh pa se je ameriški glasbenik odločil, da bo zraven povabil drugačno pevko oziroma pevca. Rdeča nit Mobyjeve kariere so namreč sodelovanja z najrazličnejšimi pevkami in pevci.

V zadnjih letih se Moby vedno bolj poglablja v refleksivne in orkestralne zvoke. Tudi njegov že triindvajseti album Future Quiet nadaljuje s to bolj meditativno glasbeno žilico. Klavir je osrednjega pomena, vzdušje je umirjeno, vokalni posegi gostov pa dodajo še večjo toplino. Štirinajst komadov za skoraj uro in pol ponekod skoraj ganljive glasbe – na primer v uvodni skladbi When It’s Cold I’d Like To Die, v kateri poje ameriški pevec Jacob Lusk.

Ploščo lahko zavrtite zvečer, ko se končno uležete na svoj priljubljeni kavč in si privoščite zaslužen oddih.

Future Quiet

Moby

Ambient, soul

Little Idiot/BMG, 2026