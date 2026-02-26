Spet v Sarajevu, kjer so ji prekinili otroštvo

Mirela je štiridesetletna ženska, ki živi v Riminiju s sinovoma in partnerjem. V Italiji si je uredila prijetno, navidez srečno življenje, pa čeprav jo preteklost bega in želja po vrnitvi v rodno Sarajevo je vselej zelo prisotna. V spomin na zgodnje otroštvo, ki ga je preživela ob vznožju Jahorine in sploh na čas, kraje in ljudi, ki jih je nato hranila v srcu, ne da bi jih lahko cela tri desetletja spet srečala, si je na prsni koš tetovirala napis, »Sarajevo-mir«, ki nedeljivo združuje ime mesta, ki ga je prisilno zapustila, in željo po miru.

Prav v Riminiju se nekega dne odloči, da se res vrne v Bosno in Hercegovino, kjer je živela do desetih let v sirotišnici Dom Bjelave, do trenutka, ko so jo na začetku vojne z mirovniškim konvojem odpeljali v Italijo.

V Sarajevu sreča Amelo, nekdanjo najboljšo prijateljico, a tudi ostale takratne otroke, zdaj seveda odrasle moške in ženske, s katerimi je preživela najmlajša in tudi najlepša leta. Kljub temu, da je od takrat minilo že trideset let, Mirela hipoma zavrti kolo spomina nazaj v dobo, ko je nedaleč od bregov Neretve preživljala razposajeno otroštvo. Ob neskončni nostalgiji po krajih in ljudeh, ki jih je takrat zapustila, si Mirela želi tudi srečanja z mamo in se tudi zato odpravi v vasico Republike Srpske, da bi sploh imela rojstni list.

Štiriintrideset let po 1. marcu 1992, ko je na dan referenduma o neodvisnosti BiH skupina oboroženih muslimanov napadla srbsko poroko v Sarajevu in ubila svata, prihaja tudi na italijanska filmska platna dokumentarec rimskega režiserja Massimiliana Battistelle, ki je avgusta na festivalu v Sarajevu in nekaj dni kasneje tudi na beneški mostri naletel na izjemen uspeh. Film posnet med Riminijem in bivšo Jugoslavijo se vojne v Sarajevu in številnih nezaceljenih ran loteva iz zelo posebne perspektive, življenjske izkušnje ženske, ki so jo odpeljali na zahod, da bi ji tako pomagali, pa čeprav je pri tem niso nikoli vprašali, kaj bi si v resnici želela.

Dokumentarec je tako zgodba o Mireli, ki je danes mati, a se istočasno s spomini vrača v čas, ko je bila tudi sama hčerka in ji je vojna prekinila otroštvo, vezi in odnos z rojstnim krajem. Njen povratek v Sarajevo je tako potovanje v smeri iskanja preteklosti in korenin, ki jim v dokumentarcu sledimo s pomočjo arhivskih posnetkov in spominov.

Dom

Država: Italija, Bosna in Hercegovina, 2025

Režija: Massimiliano Battistella

Sodelujejo: Mirela Hodo, Kristaq Nina, Denis Nina in Mathias Nina