Poklon »tržaškemu Jamesu Bondu«

Primorska zasedba Zmelkoow je med poslušalce poslala novo ploščo Plus, enajsto po vrsti v njihovi diskografiji. Na njej je tudi Sempre Sergio, predelava znane skladbe o »tržaškem Jamesu Bondu« Sergiu, arhetipskem liku, ki je bil povod za koncert 100 let Sergiota iz Trsta, ki bo 18. marca v Ljubljani. V svojem značilnem zmelkoowskem slogu so napovedali veselico v njegovo čast. Plošča, ki je izšla v teh dneh, in marčevski koncert sta prišla tri leta po tem, ko so Zmelkoow odigrali svoj poslovilni koncert.

Kot je za STA povedal frontman Goga Sedmak, je bila poslovilna turneja preventivne narave, ker se je »nekako nakazovalo, da bo svet kmalu šel v maloro«, sami pa so se pred tem želeli posloviti od svojih oboževalcev. Ker na konec sveta še vedno čakajo, so medtem »tudi malo ustvarjali«. Nova plošča vsebuje 11 skladb. S skladbo Sempre Sergio so se podali tudi v raperske vode. Rap sicer zanje ni novost, saj so se z njim, čeprav so izšli iz punka, spogledovali že ob začetku glasbene poti pred 35 leti.

Arhetipski Tržačan iz 70. in 80. let

Na vprašanje, kdo je Sergio, je Goga pojasnil, da gre za arhetipskega Tržačana, ki se je v 70. in 80. letih vozil na Obalo, zlasti v Portorož, na ribe in ženske ter nato tragično končal na nepreglednem ovinku: »Potem se je reinkarniral najprej v galeba, nakar so se izgubile vse sledi za njim, ampak naši raziskovalni novinarji so poročali, da so ga videli v različnih pojavnih oblikah in da se še vedno klati okoli.«