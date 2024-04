Dante Pisani ob stoletnici v Miljah

Do nedelje je v Miljah v Muzeju sodobne umetnosti Ugo Carà odprta pregledna razstava, posvečena slikarju Danteju Pisaniju (Milje 1924 - Trst 2011), ki se je pred sto leti rodil v Čamporah. Znani likovni poznavalec in sodelavec občinskega urada za kulturo Massimo Premuda je postavil v funkcionalnem razstavnem prostoru sila razkošno razstavo, ki zajema več kot šestdeset let plodnega dela in raziskovanja slikarja, pesnika in animatorja kulturno-umetniških srenj. Kot prefinjen kustos je to uokviril v aktualizacijo zadnjih let in ovrednotenje celega rodu krajevnih umetnikov, ki so bili dejavni v prejšnjem stoletju, od miljskih Villibossija, Alda Bressanuttija in Emanuele Marassi do tržaških Giovannija Duiza in Irenea Ravalica ter goriškega Rudolfa Sakside.

Razstavljeni so ciklusi malih formatov (na primer Stolpi, iz katerega je tudi objavljena slika 11. september 2001) in tudi večjih (Hibernacije, Metamorfoze), kjer prihajata do izraza bogat kolorizem in nagnjenje k abstrakciji, ki meji že na metafiziko ali idejno, družbeno kritiko. Po izbranih slikah in skulpturah, ki spominjajo na vzorce futurizma, se obiskovalcu utrne občutek, da je pred čisto svobodnim iskateljskim duhom, kateremu so manire in eksperimenti sodobnega slikarstva le vzvodi za ustvarjenje lastnega samosvojega umetniškega sveta. Pisani se je v drugi polovici 20. stoletja družil s tržaškimi književniki, kot so Giorgio Voghera, Giovanna Stuparich, Ketty Daneo, Claudio Grisancich. Imel je več kot 50 samostojnih razstav, doma in v tujini (na Dunaju, v Ljubljani, Budimpešti ...). Zadnja leta je rad prirejal razstave v tržaški gostilni Città di Londra.

Na ogled so tudi fotografije, dokumentarno gradivo, publikacije (o njem so pisali Mattioni, Molesi, Montenero), grafike, ki jih je ustvarjal s kolegi (Celiberti, Černigoj, Dugo, Kravos, Schiozzi, Sormani, Spacal). Razstava je odprta do sobote od 17. do 19. ure, v soboto tudi od 10. do 12. ure, v nedeljo pa samo dopoldne. Davorin Devetak

Razstava

Dante Pisani: idee in dissolvenza incrociata

Do 14. aprila

Muzej sodobne umetnosti Ugo Carà, Milje