»Deluxe« plošček s ponarodelimi komadi

Za milijone fantov in deklet moje generacije je Dookie sinonim za najstniška leta. Plošča, ki jo je ameriški trio Green Day izdal 1. februarja 1994, je pred nekaj tedni izšla v novi »deluxe« preobleki.

Zasedbo Green Day je daljnega leta 1987 ustanovil pevec in kitarist Bille Joe Armstrong, kmalu nato pa sta se mu pridružila še basist Mike Dirnt in bobnar Trè Cool. Člani benda so se od samega začetka odločili za hiter in melodičen pank rok, v teku dveh let pa so z neodvisno glasbeno založbo Lookout! Records izdali plošči 39/Smooth in Kerplunk!. Leta 1994 je mlada skupina podpisala pogodbo z založbo Reprise Records (Warner Bros Music), marketinška poteza pa se je kmalu obrestovala. Istega leta je izšla plošča Dookie, s katero so Green Day zasloveli na svetovni ravni. K temu je pripomogel tudi izreden uspeh videoposnetkov njihovih komadov na televizijskem kanalu MTV. Ta je za nas, najstnike, predstavljal takrat enega izmed glavnih virov za spoznavanje nove glasbe, predvsem ameriške.

Green Day so tudi po zaslugi MTV skorajda čez noč postali nove pank rok ikone, na kar pa seveda niso bili pripravljeni. Začele so neskončne glasbene turneje in vse, kar spada zraven ... Skupina je tudi v teh dneh na turneji. Mudi se v Evropi, kjer sicer nastopa v manjših klubih. Tako je na primer igrala v pariškem Bataclanu, v milanskem Magazzini Generali, danes pa v Londonu, v klubu Electric Ballroom. To so dvorane z zmogljivostjo okrog tisoč ljudi, medtem ko bend že leta koncertira le na stadionih ali v večjih športnih palačah.