Drago Štoka v novi knjigi o starosti

Po mnenju javnega in kulturnega delavca Draga Štoke je pomembno, da v srcu nimamo sovraštva, temveč da smo do drugih spoštljivi. V petek je v novi openski knjigarni Librarna predstavil leposlovno delo Dobro jutro, starost, ki je izšlo pri založbi Mladika. Z njim se je pogovarjala Loredana Gec, ki je ocenila, da je avtorjeva pripoved barvita in žari od optimizma. Drago Štoka lepo pozdravlja starost. »Knjiga je zelo odkritosrčna, med branjem začutimo avtorjevo skromnost. Bralec jo težko izpusti iz rok,« je pojasnila moderatorka večera, ki je pisatelja tudi predstavila.

Drago Štoka je doma s Kontovela, leta 1983 pa se je preselil na Opčine. Znan je predvsem kot politik, ter kulturni, javni delavec in odvetnik. Bil je deželni tajnik pri stranki Slovenska skupnost, poleg tega so ga štirikrat izvolili za člana deželnega sveta Furlanije – Julijske krajine. Štoka je bil tudi predsednik krovne zveze Svet slovenskih organizacij. V mladih letih se je posvečal radijski in odrski igri pri Radijskem in Slovenskem odru. Danes se ukvarja s pisanjem, je avtor številnih knjig.

Na petkovem dogodku je z občinstvom delil spomine iz svojega otroštva, ko sta njegov oče in brat pomagala mlademu uporniku, ki se je pri njih doma skril pred nemškimi vojaki: »To niso bili enostavni časi. Moj oče je bil junak, mlademu fantu je rešil življenje.«

Drago Štoka je mnogo pozneje prerano izgubil svojo soprogo. To ga je zelo zaznamovalo, k sreči so mu bili njegovi bližnji v oporo. »V življenju je potreben čas, da nekaj prebolimo,« je pojasnil. Ko se je več let zatem udeležil izleta v Rusijo, je tam spoznal Annamario Balduzzi, s katero se je poročil. O njej pravi, da mu je zapolnila praznino in ga osrečila. Vsako jutro prebereta čim več različnih časopisov. »Kdor se danes ukvarja s politiko, si ne more predstavljati, kaj je to nekoč pomenilo. Veliko smo žrtvovali za narodov blagor,« je pojasnil in dodal, naj Slovenci ne bežimo iz naših mest, torej iz Trsta in Gorice.

Svojo hvalnico bivanja je izrazil v izdani knjigi, iz katere sta vnukinja Karin Leone in Tomaž Susič prebrala nekaj odlomkov. Poudaril je vero v boga, ki mu je pomagala premostiti najtežje trenutke.