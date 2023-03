Dvozvezdja Ivana Žerjala

Na lanskem simpoziju Carta bianca, ki se je odvijal v muzeju MiniMu v Trstu in je vabil umetnike na soočanje, je goriški likovni umetnik, umetnostni zgodovinar in intelektualec Ivan Žerjal predstavil nepravilni polieder. Tematiko takrat predstavljenega objekta je nato dodatno razvil in nastala so Dvozvezdja (Binary Stars), samostojna razstava, ki si jo lahko ogledamo v razstavnih prostorih MiniMuja v parku Sv. Ivana še do 11. marca (ob četrtkih in petkih med 10. in 12. ter med 16. in 18. uro ter ob sobotah samo dopoldne).

Osrednja prostorska postavitev nepravilnega poliedra predstavlja epicenter, pomensko jedro, okrog katerega umetnik Ivan Žerjal (Gorica, 1976) nagovarja gledalca in mu ponuja konceptualno zastavljeno razmišljanje poleg estetskega užitka, ki ga prečiščene oblike in poetika vzbujajo. Izhodišče je enigmatična renesančna grafika Albrechta Dürerja, kjer se upodobitev lika predstavlja kot detajl v bidimenzionalni obliki. Prostorska rekonstrukcija si kot interpretacija postavlja problem interpretacije same, tolmačenja likovnega dela, njegove semantične vrednosti.

Umetnik se zaveda dejstva, da je absolutna popolnost, ki je bila vodilen renesančni ideal, utopija, zato ima tudi še navidezno povsem popolna podoba namenoma minimalne nepravilnosti. Po drugi strani je vsak zaznavni proces doživet skozi filter izkušenj posameznika, zato povsem subjektiven.

