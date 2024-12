Festival LGBT filma štiridesetič na velikem platnu

V ljubljanskem Kinodvoru se danes začenja 40. festival LGBT filma, najstarejši tovrstni festival v Evropi. Odprla ga bo predsednica države Nataša Pirc Musar, sledil bo ogled z rožnatim zmajem nagrajenega slovenskega kratkega filma Vmes Petre Hrovatin.

Letošnji LGBT festival, kjer bo glavnina filmov na ogled v Slovenski kinoteki, do 16. decembra ponuja 22 igranih celovečernih filmov in dokumentarcev ter 22 kratkih filmov. Slednje si bo mogoče ogledati tudi prek spleta na festivalski strani. Poleg Ljubljane bodo nekateri filmi na ogled tudi v Trstu, Kopru in drugih mestih.

Filmi prihajajo iz 35 svetovnih kinematografij in prinašajo raznolike LGBT+ zgodbe. Iz Slovenije bo poleg kratkega filma Vmes na ogled še kratki film Razcepljene konice Hannah Koselj Marušič ter dobitnik vesne za posebne dosežke na Festivalu slovenskega filma Buča na vroči strehi sveta, ki prinaša portret Tomaža Šalamuna in odkrito govori o njegovi biseksualnosti. Projekcije nekaterih filmov bo pospremil pogovor z ustvarjalci.