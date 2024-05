Festival Ljubljana z bogatim nizom dogodkov za vse okuse

Pod vodstvom Darka Brleka, večdesetletnega direktorja Festivala Ljubljana, sicer pa tudi odličnega klarinetista, je ljubljanski poletni festival, ki letos stopa v svoje 72. leto, postal ena osrednjih tovrstnih evropskih prireditev. Letošnji program je Brlek včeraj v tržaški kavarni San Marco, kar je že ustaljena tradicija, ki jo je s svojo prisotnostjo prvič počastil generalni konzul Republike Slovenije Gregor Šuc. Od 20. junija do 3. septembra bodo v slovensko prestolnico prišli umetniki, ki zastopajo različne generacije, pa tudi različne kulture, od Kitajske do Brazilije, ponudba pa bo predstavljala vse žanre, od klasike do pop glasbe.

Slednji bo posvečen otvoritveni večer, na katerem bosta Simfonični orkester in Big Band RTVSLO spremljala vrsto pevk, ki bodo osvežile spomin na primadone, kot so Ditka Haberl, Alenka Pinterič in Neca Falk, prva operna predstava pa bo že 26. junija s Puccinijevo Tosco v postavitvi Opere SNG Maribor s tremi odličnimi pevci - Rebeko Lokar, Jonathanom Tetelmanom in Željkom Lučićem. Mariborska operna hiša bo dan zatem predstavila balet Grk Zorba v slavni Massinovi koreografiji, 28. junija pa bo legenda jugoslovanskega filma Rade Šerbedžija nastopil kot šansonjer. Arturo O’Farril in The Afro Latin Jazz bodo 30. junija popestrili ponudbo, klasični balet pa bo 1. in 2. julija ponudilo Državno operno in baletno gledališče iz kazahstanske Astane, s Hačaturjanovim baletom Spartak. Sergeju Rachmaninovu bosta posvečena 3. in 4. julij: slavni ruski pianist Mihail Pletnjev bo igral ob spremljavi Budimpeškega simfoničnega orkestra. Iz Južne Koreje bo 8. julija prišel Filharmonični orkester iz Seognama, ki bo poleg Brittna in Mozarta izvedel tudi skladbo južnokorejskega avtorja Jung Jae-Mina. Med viške festivala sodi gostovanje gledališča Maggio Musicale Fiorentino s svojim dolgoletnim dirigentom: oseminosemdesetletni Zubin Mehta bo 8. in 10. julija dirigiral Verdijevega Trubadurja, 9. julija pa simfonični koncert, na katerem bo kot solistka igrala slovenska violinistka Lara Trotovšek. Ljubiteljem muzikala bo od 15. do 19. julija na voljo The Bodyguard (Telesni stražar), 21. julija pa bo na vrsti brazilska ljudska glasba, točneje afropop, kot ga predstavlja pevka Margareth Menezes, med drugim tudi brazilska ministrica za kulturo.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.