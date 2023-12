Film o bivši prvi dami s slovenskimi koreninami

Po lanski uspešni projekciji dokumentarca Jurija Grudna Iskre v času, ki obravnava zgodbo jugoslovanskega podjetja Iskra Delta, so na petkov večer v nabrežinski društveni dvorani na pobudo SKD Igo Gruden predstavili njegov nov film z naslovom Melania. Na projekciji sta bila prisotna tudi sam režiser ter producentka Tanja Gruden.

Figuri Melanie se Jurij Gruden posveča od leta 2017, ko je bil njen mož Donald Trump izvoljen za 45. predsednika Združenih držav Amerike. V dokumentarnem filmu analizira lik bivše prve dame, mogoče edine, ki bo kadarkoli imela slovenske korenine, je še dodal režiser pred začetkom filma.

Film nudi gledalcem kritični zorni kot na bivšo prvo damo, ki ga sooblikujejo bivši sokrajani v Sevnici, znanci ter znane osebnosti, ki so tako ali drugače prišle v stik z Melanio Trump. Paleta odzivov je raznolika in se gledalcu pojavlja v obliki nerazumevanja, ponosa, razočaranja in mitizacije, ki večkrat privede tudi v komercializacijo te ženske figure in Sevnice same.

V dokumentarcu, poleg bivših sokrajanov, sošolcev in prijateljev Melanie Trump nastopajo tudi znani slovenski fotografi, med katerimi je na primer Arne Hodalič. Med posnetki so lahko gledalci na petkovem večeru prepoznali tudi slovenskega voditelja Marcela Štefančiča ter današnjo predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar, ki je bila med drugim tudi osebna odvetnica današnje Trumpove soproge. Iz filma lahko razberemo, da je Melania izredno precizna, determinirana in ambiciozna ženska, ki pa je svojo preteklost pustila v Sloveniji. Sledila je ameriškemu snu, ki jo je iz Socialistične Republike Jugoslavije popeljal do Bele hiše, kjer je prikrojila čisto nov pomen liku prve dame.

Po projekciji in aplavzu je sledil še krajši pogovor z režiserjem in dokumentaristom Jurijem Grudnom ter s producentko in soscenaristko Tanjo Gruden. Oba sta še enkrat izpostavila dejstvo, da se nekdanja prva dama ni odzvala na dokumentarni film, kot niti na pisma in pozive iz Sevnice in Slovenije.

