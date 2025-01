Filmski spomenik partizanki Sofiji Sonji Vujanović

Dokumentarni film Pokrajine upora (Pejzaži otpora) režiserke Marta Popivoda na platno prinaša zgodbo tedaj 97-letne antifašistke in partizanke Sofije Sonje Vujanović. Na 36. Tržaškem filmskem festivalu so ga vključili v festivalski sklop Wild roses, ki je letos posvečen režiserkam iz Srbije.

Film je nastal v razponu desetih let, v katerih sta Popivoda in njena partnerka ter soscenaristka Ana Vujanović, Sonjina pranečakinja v Beogradu večkrat obiskali eno izmed prvih partizank v Jugoslaviji. V dokumentarcu Sonjin glas niza prizore iz svojega življenja. Leta 1942 so jo aretirali, najprej je bila internirana v taborišču Šabac. Zatem je bila deportirana v taborišči Auschwitz-Birkenau in Ravensbrück.

Sonjina zgodba dokazuje, da so ženske v jugoslovanskem narodnoosvobodilnem boju odigrale ključno vlogo. Pri tem jih je sodelovalo vsaj 100.000, je dejala Popivoda. A le malo se jih je prebilo med narodne heroje, še manj je takih, ki so jim posvetili kak spomenik. Med temi ni nobene, ki je kot Sonja preživela Auschwitz. Za razliko od večine pripovedi o življenju v koncentracijskih taboriščih Sonjino pričevanje ni osredotočeno na trpljenje, pač pa na pripravljenost na upor, saj je skupaj z drugimi političnimi jetnicami oblikovala odporniško enoto v taborišču Auschwitz.