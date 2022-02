Ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst so v prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije na ogled postavili medinstitucionalno razstavo Fotografije iz Auschwitza (zgodbe s fotografij slovenskih taboriščnikov poslanih leta 1942 v koncentracijsko taborišče Auschwitz).

V taborišče Auschwitz je bilo z območja Slovenije po do sedaj zbranih podatkih poslanih okoli 3000 ljudi, med njimi okoli 350 Judov, vsaj 78 Romov in vsaj en Slovenec jehovec. Za 1723 slovenskih taboriščnikov je Auschwitz kraj smrti.

V koncentracijskem taborišču Auschwitz je bilo ob prihodu fotografiranih okoli 200.000 taboriščnikov. Ob ukinitvi taborišča je bilo ukazano uničenje vseh fotografij taboriščnikov, fotografu in taboriščniku št. 3444, Wilhelmu Brasseju, pa je uspelo skriti 38.916 teh fotografij, ki jih hrani arhiv Državnega muzeja Auschwitz-Birkenau. Te fotografije niso samo najbolj množični dokaz velikega števila taboriščnikov v Auschwitzu, ampak za številne izmed njih tudi zadnji dokaz življenja.

Med njimi je več kot 800 fotografij Slovencev in Slovenk, a nobene fotografije Juda, Judinje, Roma ali Romke iz Slovenije. Slovenski taboriščniki so na fotografijah, posnetih med 28. septembrom 1941, ko je prispela prva skupina Slovencev iz zapora Begunje, in 20. septembrom 1944, ko sta prispela dva Slovenca iz koncentracijskega taborišča Dachau. Ker je bil Auschwitz ob Ravensbrücku dolgo časa edino nacistično koncentracijsko taborišče tudi za ženske, med temi fotografijami prevladujejo fotografije taboriščnic. 769 kopij teh fotografij hrani Muzej novejše zgodovine Celje.

Na razstavo nas uvede fotografija neznanega taboriščnika, ki je po oznakah Slovenec, v Auschwitz pa je prispel iz Begunj na Gorenjskem. Zatem so prikazane posamezne fotografije taboriščnikov oziroma taboriščnic, ob teh pa so predstavljene usode njihovih družin. Tako se je mogoče seznaniti s tragičnimi zgodbami družin Šarh, Poljanšek, Žmauc, Hlačun, Prislan in Čeplak. Organizatorji so v okviru aktualne razstave predstavili usode le nekaj taboriščnic in taboriščnikov, njihova želja pa ostaja, da bi v bližnji prihodnosti na podoben način lahko prikazali krute usode vseh ali vsaj večine slovenskih taboriščnikov oziroma taboriščnic. Avtorji razstave Fotografije iz Auschwitza so Boris Hajdinjak, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Darja Jan, Muzej novejše zgodovine Celje in dr. Monika Kokalj Kočevar, Muzej novejše zgodovine Slovenije. Razstava je na ogled vse do 7. marca 2022, na spletni strani www.muzej-nz.si pa si lahko ogledate spletno vodstvo po razstavi.