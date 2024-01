Fotografije o izkrivljenem pogledu na resničnost

V izolski galeriji Salsaverde bodo danes ob 17. uri odprli razstavo škofjeloškega fotografa Janeza Pelka z naslovom Izhod skozi zadnje zrcalo. Na ogled bo nekaj več kot 20 črno-belih fotografij, ki z uporabo optičnih elementov, kot so zrcala, leče in prizme, izkrivljajo pogled na resničnost.

Ciklus fotografij se poigrava s subtilnimi sugestijami, ki nam jih nastavljajo zrcala in ostali elementi alternativnih resničnosti, ki so fragilni le na videz, so organizatorji zapisali v vabilu na razstavo. Kot so dodali, so ti optični elementi močni kompozicijski gradniki, hkrati pa so enostavno razumljivi.

Leta 1968 rojeni Pelko je samouk, uporablja različne pristope in tehnike, ob uporabi digitalnih tehnologij pa ostaja zvest črno-belemu filmu različnih formatov, je zapisal v samopredstavitvi.

V zadnjem času se posveča predvsem avtorski fotografiji, sodeluje z glasbeniki pri izdelavi ovitkov albumov in promocijskih fotografij ter predava na fotografskih delavnicah. Fotografijo dojema kot avtoterapevtsko in predvsem kot sproščujočo substanco, je še pojasnil.

Razstava Izhod skozi zadnje zrcalo je bila pred nekaj meseci že na ogled v Straži na Dolenjskem.