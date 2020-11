Fran je dobil bratca Frančka

Juhej, juhej, Franček je v plenicah, so pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU zapisali v teh dneh. Jezikovni portal Fran, ki nam na spletni strani www.fran.si ponuja brskanje po več kot 30 slovarjih in je zato nenadomestljivi pripomoček za vse, ki vsakodnevno pišemo v slovenščini, je dobil mlajšega brata, Frančka po imenu. Pri njem – na www.franček.si ali www.francek.si – bodo učenke in učenci osnovnih in srednjih šol našli odgovor na vprašanja o vsaki slovenski besedi. No, morda ne ravno vsaki, saj portal nastaja »v živo« in se bo trenutno še okrnjena verzija dopolnjevala v naslednjih tednih. A že danes je Franček izredno koristen pripomoček za uporabnike različnih starosti.

Prva značilnost Frančka je ta, da so njegove vsebine prilagojene različnim starostnim stopnjam. Če bomo na primer izbrali kategorijo 1.–5. razred in v iskalnik vtipkali besedo jezik, nas bodo pričakale štiri pisane živalice: ob kliku na sovo bomo izvedeli za tri različne pomene te besede – jezik kot gibljiv organ v ustni votlini, temu organu podoben del čevlja ali sistem besed in pravil njihove rabe. Najmlajši učenci bodo tu spoznali tudi dve stalni besedni zvezi – knjižni in materni jezik. Ob kliku na ostale ikone iščemo besede s podobnim pomenom (jeziček, beseda, idiom ...), Renato ali Nadja nas naučita, kako naj besedo jezik pravilno izgovorimo, ob kliku na gosenico pa bo mogoče v prihodnje tudi izvedeti, kako besedo pregibamo.

Ob izbiri starejše starostne skupine (6.–9. razred) bodo pomen besede jezik nagradile nadpomenke in podpomenke, povezave s prilastki (filozofski jezik) in strokovni izrazi (na primer pasji jezik v botaniki), a tudi kako se beseda uporablja v narečjih, od kdaj jo uporabljamo itd. Srednješolci bodo spoznali tudi bolj ekspresivne uporabe (soditi koga po jeziku), sopomenke itd. Starejši učenci bodo lahko urednikom Frančka poslali tudi posnetek svoje narečno obarvane izgovarjave posamezne besede.

Franček nam s klikom na razdelek Kje je kaj v slovnici ponudi tudi primere iz Kratkoslovnice in Slovnice na kvadrat, dveh priročnikov izpod peresa jezikoslovca Kozme Ahačiča. Učitelji pa imajo na voljo tudi Jezikovno svetovalnico, kjer lahko brskajo po raznih učnih vsebinah in bogatem arhivu objav.