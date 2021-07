Gergolet zaključil film Mož brez krivde

Scenarist in režiser Ivan Gergolet je zaključil snemanje svojega prvega celovečernega igranega filma Mož brez krivde. Snemanje je potekalo v obmejnem območju Slovenije in Italije, zgodba je postavljena v Trst. Premiera filma in distribucija sta načrtovana v mesecu marcu 2022.

Gergoletova zgodba o osebnem maščevanju in odrešenju gledalca popelje v obmorski Trst. Petdesetletna vdova, ki dela v bolnici, ugotovi, da je bil zaradi posledic možganske kapi v bolnico sprejet možev nekdanji delodajalec, ki je delno odgovoren za smrt njenega moža. Njegov sin ji ponudi delo negovalke, ne da bi vedel za povezavo med njima. V želji po maščevanju se odloči, da bo ponudbo sprejela.

V glavnih vlogah igrata Branko Završan, večkrat nagrajeni filmski in gledališki igralec iz Slovenskega ljudskega gledališča v Celju, ter italijanska igralka Valentina Carnelutti, ki je od leta 1995 igrala v več kot 40 filmih (La meglio gioventù, La pazza gioia, Squadra antimafia). Producenta filma sta Miha Černec in Jožko Rutar iz produkcijske hiše Staragara, v koprodukciji s produkcijsko hišo Transmedia iz Gorice, zanjo Igor Prinčič, in hrvaškim Propeler filmom, zanj Boris T. Matić.

Za Gergoleta je to prvi igrani celovečerni film, medtem ko je bil njegov dokumentarni prvenec Ples z Marijo (2014) izbran v program Teden kritike na filmskem festivalu v Benetkah, kjer je prejel nagrado Civitas Vitae, hkrati pa je bil nominiran za Evropsko filmsko nagrado.