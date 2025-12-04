Po letu z rekordnim obiskom v FJK pripravljeni na zimsko sezono

V Furlaniji – Julijski krajini se smučarska sezona začenja z navdušujočimi podatki: cilj, ki si ga je deželna vlada postavila za letošnje leto, je bil namreč dosežen že oktobra, ko so zabeležili deset milijonov nočitev. Ob sobotnem uradnem odprtju večine deželnih smučišč si zato turistični delavci nadejajo nadaljevanje trenda dobro zasedenih nočitveno-gostinskih kapacitet.

»Zgodovinski rezultat je posledica vlaganja v infrastrukturo in promocijo ter organizacije odmevnih mednarodnih dogodkov,« je ob današnji predstavitvi zimske sezone 2025/2026 komentiral predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, ki je tudi napovedal dodatne investicije v nastanitvene objekte. Ponudba namreč po njegovih besedah ne dohaja povpraševanja. »To je problem, ki ga je treba takoj nasloviti. Turistov je vse več, zato potrebujemo nove, kakovostne namestitve,« je še dodal Fedriga.

Zelo pozitivne rezultate letos beležijo vse turistične panoge in vse destinacije v deželi. Porast obiskov so zabeležila vsa mesta: Pordenon (+ 12,8 % več nočitev), Videm (+ 10,5 %) in Trst (+ 9,1 %), kar 25 % več nočitev pa je bilo v Gorici, kar je Fedriga predstavil kot enega od konkretnih rezultatov Evropske prestolnice kulture 2025.

»Smučišča so pripravljena, zimska sezona se lahko začne,« je danes zadovoljno poudaril pristojni v deželni vladi za turizem Sergio Emidio Bini. Napovedal je, da bodo smučarje v soboto sprejela štiri od petih deželnih smučišč – naprave Na Žlebeh bodo namreč zagnali čez en teden.

Smučarske karte bodo še naprej najbolj ugodne v Alpah, je dejal Bini in spomnil, da bo treba za celodnevno smučanje tako kot lani odšteti 44 evrov. Mladoletniki bodo lahko smučali za zgolj deset evrov, mlajši od šest let pa zastonj. Tudi letos je mogoče kupiti 30-urne karte sci@sempre ali sezonske karte, dodatnih popustov so upravičene še družine in skupine. Karte za prvi konec tedna pa bodo prodajali z 30-odstotnim popustom.