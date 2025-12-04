Film Meja na mirenskem pokopališču edini slovenski predstavnik na Animateki

Kratki film Vsemir-Meja na mirenskem pokopališču je edini slovenski predstavnik v glavnem tekmovalnem programu letošnje Animateke. Režiserja Lea Vučko in Damir Grbanović sta na pogovoru v sredo povedala, da lahko sodelovanje med ustvarjalci in različnimi institucijami, kot so muzeji in naravni parki, animirane filme ponese med nove gledalce.

Del glavnega tekmovalnega programa je še hrvaško-slovensko koprodukcija Fačuk hrvaške avtorice Maide Srabović, a Vsemir-Meja na mirenskem pokopališču je v tej sekciji letos edini film slovenskih režiserjev.

Poetičen dokumentarni film je naročil Goriški muzej v sklopu projektov letošnje Evropske prestolnice kulture Gorica - Nova Gorica za svojo istoimensko razstavo, ki domuje v muzejski zbirki Miren na lokaciji ob tamkajšnjem pokopališču.

Za takšne filmske projekte ponavadi ni na voljo veliko sredstev, je na enem od Zajtrkov z avtorji, pogovorov, ki so del spremljevalnega programa festivala, povedal Grbanović. Celoten proračun njunega filma je bil 2000 evrov, a k sodelovanju ju je pritegnila zgodba.

Vučko je poudarila, da lahko takšna sodelovanja z drugimi institucijami širijo splošno prepoznavnost animiranega filma, saj se tako pridobi novo občinstvo, vključno z gledalci in gledalkami v manjših krajih, hkrati pa se spodkopava še vedno dokaj razširjen mit, da je animacija samo za otroke.

Črno-belo vizualno podobo filma Vsemir-Meja na mirenskem pokopališču, ki je bil ustvarjen digitalno, odlikuje estetika oglenih in pepelnatih potez ter učinkovita raba rdeče barve, ki prikaže nemir, ki ga je po drugi svetovni vojni na to območje vnesla na novo začrtana meja. Ta je bila v določenih primerih zastavljena tako nečloveško, da je dobesedno stekla čez grobove in razdelila žive in mrtve.

Vučko je pri tem opozorila še na animirano prikazovanje izginjanja, ki simbolizira minljivost. Vizualno podobo režiserka vedno prilagodi zgodbi, kar se zgodi organsko.

Poleg slovenske različice obstajata še italijanska in angleška.