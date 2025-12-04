Slovenska vlada potrdila odpravo vinjet s 1. januarjem na obalni štiripasovnici

Vlada je danes sprejela spremembe uredbe o kategorizaciji državnih cest, s katero je določila, da se hitri cesti Škofije-Koper in Koper-Izola prekategorizirata v glavni cesti. S tem je potrdila podlago za odpravo vinjet za osebna vozila na obalni štiripasovnici s 1. januarjem 2026.

Vlada je odločitev, da na štiripasovnici med Škofijami in Izolo z novim letom uporaba vinjet za osebna vozila ne bo več potrebna, sprejela med regijskim obiskom v Pomurju sredi oktobra.

S tem ukrepom so po dolgih prizadevanjih lokalnega prebivalstva uslišali njihove zahteve. Pobudo za izvzem obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema, ki sta jo pred meseci sprožila poslanka SD Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, je s podpisi podprlo okoli 8000 ljudi. Poslanska skupina SDS je konec septembra medtem vložila pozneje zavrnjen predlog novele zakona, s katerim bi ta odsek izločili iz sistema cestninjenja.

Na infrastrukturnem ministrstvu kot na Darsu takšnemu ukrepu dolgo časa niso bili naklonjeni, zdaj pa so pojasnili, da so poiskali rešitev, ki ne ruši enotnosti dobro uveljavljenega in delujočega sistema cestninjenja ter hkrati zagotavlja nediskriminatorno obravnavo uporabnikov na celotnem omrežju cestninskih cest v Sloveniji.

Ob tem so poudarili, da je ukrep začasne narave in je predviden do izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo.