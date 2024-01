Trideset let je že minilo od izida plošče Music For The Jilted Generation britanske skupine The Prodigy. Že v naslovu je bilo jasno, komu je bil album namenjen. »Glasba za zapuščeno generacijo.« To so bili takratni obiskovalci rave zabav, ki so predvsem v Združenem kraljestvu v tistem obdobju bile pod udarom.

Skupino The Prodigy sem spoznal leta 1997. Dobro se spomnim, da sem ji prvič prisluhnil doma pri prijatelju. Ta si je bil namreč kupil zgoščenko The Fat Of The Land samo zato, ker mu je bila pač všeč platnica – fotografija rakca na plaži ... O elektronski glasbi nisva imela pojma, Prodigy pa so nama odprli popolnoma nov svet, poln sintetizatorjev in bučnih basov. CD sem si kmalu posnel na kaseto, tako da sem lahko stalno poslušal album s svojim vokmanom. The Fat Of The Land je bil zelo uspešen plošček, prodanih je bilo več kot deset milijonov izvodov, komada, kot sta Firestarter in Smack My Bitch Up, pa spadata nedvomno med boljše elektronske skladbe vseh časov. Skupino The Prodigy sem v naslednjih letih še veliko poslušal, poglobil pa sem se tudi v njeno preteklost in tako spoznal plošček Music For The Jilted Generation iz leta 1994. Gre za drugi album britanske zasedbe, ki je sicer nastala štiri leta prej. Bend so takrat ustanovili glasbenik in dj Liam Howlett ter pevca oziroma plesalca Keith Flint in Leeroy Thornhill. The Prodigy veljajo za enega izmed pionirjev big beat scene, to je posebne glasbene zvrsti, ki jo sestavljajo močna elektronska glasba, hitri ritmi, rok kitare in še veliko drugega. Pri snemanju prve plošče Experience je k skupini pristopil še Keith Palmer, bolje znan s psevdonimom Maxim, in od takrat postal stalni član zasedbe.

Prodigyjev sound je bil izredno agresiven, neke vrste elektronski pank. Z glasbo in pisanjem besedil se je v glavnem ukvarjal Howlett, ostali trije pa so plesali, peli in skakali po odru. Howlett je leta 1992 sam posnel prvenec Experience, ki ga je nato izdala neodvisna založba XL Recordings, dve leti kasneje pa je zagledal luč drugi album Music For The Jilted Generation. Obe plošči sta bili zelo uspešni med ljubitelji rave glasbe. Viden uspeh sta doživeli tudi na radiu in televizijskem kanalu MTV, pa čeprav so člani benda bili takrat še dosledni alternativci in niso nastopali v živo v komercialnih radijskih ter televizijskih oddajah. Music For The Jilted Generation je ostra kritika britanski rave sceni, ki se je po Howlettovem mnenju počasi prodajala. V komadih pa se Howlett in ostali zgražajo tudi nad britansko politiko, ki je v tistih letih zaostrila kazni proti organizatorjem rave žurov in nasploh kriminalizirala rave kulturo. »Fuck ‘Em And Their Lawm« so peli The Prodigy v pesmi Their Law. Komad pa je na žalost aktualen tudi pri nas dandanes ...

Music For The Jilted Generation

The Prodigy

Rave glasba, big beat

XL Recordings, 1994