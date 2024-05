Tantadruj za življenjsko delo prevajalcu Srečku Fišerju

Nagrado treh primorskih gledališč tantadruj bo za življenjsko delo letos prejel prevajalec Srečko Fišer. Fišer je eden od velikanov slovenskega jezika v gledališču, njegovi prevodi in njegov odnos do jezika pa sta izjemno strokovna, je izbiro dobitnika utemeljil umetniški vodja SNG Nova Gorica Marko Bratuš. Podelitev bo 25. maja.

Nagrado bodo Fišerju podelili 25. maja, ko bodo uprizorili tudi Shakespearovo igro Mnogo hrupa za nič v njegovem prevodu. Ob tem bodo razkrili še dobitnike posamičnih tantadrujev, in sicer za najboljšo predstavo, najboljšo igro in za gledališki dosežek.

Fišer nagrado sprejema kot krono svojemu delu. Največ je prevajal iz italijanščine in angleščine, med njegovimi prevodi pa so tudi dela iz francoščine. Omenjena jezika sta morda postala prevladujoča tudi po spletu naključij, ker živi ob meji in je nekaj časa živel tudi v Veliki Britaniji. Sicer pa je, kot je povedal, rad prevajal zahtevne stvari, občasno tudi komedije.

Ob tem je prevajal tudi poezijo in prozo. Prevodov za gledališče se je nabralo kakšnih 40 ali 50, niso pa nastali le za novogoriško gledališče, temveč za vsa slovenska gledališča, čeprav jih je verjetno največ nastalo prav za gledališče v Novi Gorici, kjer je deloval tudi kot lektor in bil v eni od sezon tudi umetniški vodja.

Med prevode, ki jih šteje za najbolj uspele, je uvrstil Shakespearovega Hamleta in Beckettovo dramo Konec igre.

Nagrada tantadruj, poimenovana po junaku pisatelja Cirila Kosmača, je nagrada treh primorskih gledališč: Gledališča Koper, Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta in Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z njo nagrajujejo delo tistih posameznikov, ki ustvarjajo v tem prostoru. Prve tantadruje so podelili leta 2011 v Trstu.

Dobitnika tantadruja za življenjsko delo je Bratuš razglasil na današnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili tudi koncert, s katerim bodo v novogoriškem gledališču proslavili 30-letnico današnje gledališke stavbe in 20-letnico statusa narodnega gledališča. Koncert bo v nedeljo.