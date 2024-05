To, kar je morje vzelo, so otrokom vrnili

Prenovljeno barkovljansko obalo bodo prvi testirali najmlajši obiskovalci. Danes so namenu predali otroška igrala, ki so nadomestila tista, ki sta jih novembrsko plimovanje in valovanje morja popolnoma uničila. Trije igralni otoki so dobili nova igrala, na dveh pa so prenovili že obstoječa. Naložba v prenovo otroških igrišč je vredna skoraj 183 tisoč evrov. Občina Trst je javno otroško igrišče obnovila z donacijo fundacije CRTrieste. Ta je prispevala še dodatnih 40 tisoč evrov za ureditev treh zelenih površin v borovem gozdiču.

»To, kar je morje vzelo, smo mi otrokom vrnili.« S temi besedami je včeraj srečanje z novinarji uvedel predsednik fundacije CRTrieste Massimo Paniccia, ki je dejal, da je brez obotavljanja odobril prošnjo odbornika za prostorsko načrtovanje Micheleja Babudra, ki je fundacijo zaprosil za pomoč. Da je sodelovanje zasebnega in javnega odlična priložnost za pospešitev obnovitvenih del, je ob odprtju igrišča dejal župan Roberto Dipiazza. Odbornik Michele Babuder pa se je fundaciji CRTrieste zahvalil za donacijo v višini 220 tisoč evrov in predstavnikom medijev hitel razlagati, kaj vse so s tem denarjem naredili.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.