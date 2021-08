Google za zaščito kalabrijske grščine

Vse kaže, da bo Google priskočil na pomoč maloštevilni grški skupnosti, ki živi v Kalabriji, pri ohranjanju njenega jezika. Google je namreč pripravil nov program Woolaroo, ki je sestavni del Googlovih programov za umetnost in kulturo, in je namenjen ohranjanju ogroženih domorodnih jezikov, med katerimi je tudi grščina, ki jo govorijo v Kalabriji. Program je že na razpolago na spletu.

Gre za aplikacijo, ki omogoča pripadnikom desetih ogroženih jezikovnih skupnosti, naj na spletu dodajajo oziroma popravljajo besede v obstoječi datoteki z namenom, da se omogoči prevajanje teh jezikov v angleščino, francoščino, španščino, arabščino in italijanščino.

V začetni fazi vsebuje Woolaroo deset jezikov. Poleg kalabrijske grščine so to še kreolščina iz Louisiane, maori iz Nove Zelandije, nawat iz Srednje Amerike, jezik skupnosti Aztekov, berberski jezik tamazigt, narečje Sicilije, jang žuang, tajski jezik v rabi na Kitajskem, rapa nui, jezik Velikonočnih otokov, jidiš in jezik avstralskih aboriginov jugambeh.

Aplikacija dopušča vsakomur, da objavi na spletu fotografijo nečesa v manjšinskem okolju, pripiše ime in nato posname izgovarjavo. To bo omogočilo ljudem, ki uporabljajo ta jezik, da spoznajo nove besede in tudi, da se jih naučijo pravilno izgovarjati.

V Južni Italiji živita dve uradno priznani manjšinski grško govoreči skupnosti. Jezika se uradno imenujeta grščina, dejansko pa imata dva ločena naziva, grecanico v Kalabriji in griko v Apuliji. Šlo naj bi za ostanke Magne Grecie, torej prebivalcev grških naselbin v Južni Italiji pred približno 2.700 leti. Oba jezika sta ogrožena in jima grozi izumrtje. Med obema je šibkejši jezik v Kalabriji.