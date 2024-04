Grški rokerji posneli »glasbeno bombo«

Po dolgem času se spet odpravljamo na grški polotok, odkoder so doma rokerji skupine Acid Mammoth. Fantje so po treh letih vračajo z novim glasbenim materialom: ravno danes je izšel nov plošček z naslovom Supersonic Megafauna Collision.

V zadnjih letih sem prišel v stik z več grškimi bendi, ki so v glavnem del plodovite glasbene scene, obarvane s tršim rokom, stonerjem in doom ritmi. Nightstalker, Naxatras, Planet of Zeus, Villagers Of Ioannina City in predvsem 1000 Mods so zasedbe, ki imajo danes že vidno vlogo na evropski stoner rok sceni. V Atenah pa je doma stoner-doom kvartet Acid Mammoth. Gre za relativno mlad glasbeni projekt, ki je nastal leta 2015, nabral pa si je že visoko število oboževalcev. Skupino sta ustanovila pevec in kitarist Chris Babalis Jr. ter basist Dimosthenis Varikos, prijatelja, ki sta že v najstniških letih rada poslušala plošče Chrisovega očeta. In ravno Chris Babalis starejši je leto kasneje stopil v bend kot druga kitara, kmalu po njem pa še bobnar Marios Louvaris. »Acid Mammoth ni samo bend, je prava družina,« nam je zaupal mlajši Babalis. Fantje so začeli s preigravanjem pesmi Black Sabbathov, avtorski komadi pa so bili naslednji korak. Leta 2017 je tako zagledal luč istoimenski prvenec, ki ga je skupina izdala v samozaložbi. Že leto kasneje je zasedba v glasbenem studiu posnela svoj drugi plošček Under Acid Hoof. Stoner ritmi so se v novih komadih spremenili v doom metal, album je bil močnejši in »težji« od prejšnjega. Po daljšem iskanju je bend podpisal pogodbo z založbo Heavy Psych Sounds, ki je januarja 2020 album izdala. Under Acid Hoof je doživel izreden uspeh na portalu Youtube in med glasbenimi kritiki, Acid Mammoth pa so v kratkem postali nova »next big thing« evropske doom scene, pa čeprav le na spletu, saj jo je bendu zagodla svetovna pandemija. Zato so se spet zaprli v studio in posneli še tretjo ploščo Caravan, ki je zagledala luč leta 2021 in je odlična naslednica prejšnje plošče, čeprav nekoliko bolj mračna.

Po treh letih imamo danes pred sabo nov album Supersonic Megafauna Collision. »Album Caravan smo posneli med karanteno in je zato izpadel kot nekoliko siv in mračen, nov plošček pa je nastal v ponovno normalnih okoliščinah,« pravi Babalis. »Po dolgi in nadvse uspešni evropski turneji smo se lani vrnili domov navdušeni in takoj začeli s snemanjem nove plošče. Hoteli smo eksploziven album in mislim, da nam je to uspelo!«

Supersonic Megafauna Collision je res prava glasbena bomba in to že s prvim istoimenskim singlom. Drugi single Atomic Shaman je povsem v Black Sabbath stilu, nato pa spet težki doom rifi v pesmi Fuzzorgasm. Pravi posladek nas čaka na koncu z dvanajstminutno Tusko’s Last Trip. Mogočni kitarski rifi se imenitno prepletajo z Babalisovem vokalom.

Toplo priporočam, da bendu prisluhnete tudi v živo – na primer 7. maja na ljubljanski Metelkovi, ne bo vam žal!

Supersonic Megafauna Collision

Acid Mammoth

Doom-stoner

Heavy Psych Sounds Records, 2024