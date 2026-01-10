Helena Blagne v Trstu s čustvenimi in razposajenimi popevkami

Diva slovenske popularne glasbene scene Helena Blagne je v petek praznovala štirideset let kariere tudi na odru Kulturnega doma in v okviru abonmajske sezone Slovenskega stalnega gledališča (SSG). Njene čustvene, razposajene, mediteransko obarvane popevke so v gledalcih vzbudile spomine in emocije: tudi pevka pa je na oder prinesla veliko zgodb, ki so vezane na posamezne hite, s katerimi je prehodila in zaznamovala štiri desetletja glasbene zgodovine (kot tudi lepe in emocijsko nabite trenutke v življenju njenih poslušalcev).

Ko pa je v črni, večerni obleki stopila pred publiko v tržaški dvorani, je prvo misel namenila prijetnemu spominu na sodelovanje pri predstavi Bakhantke režiserja Vita Tauferja, s katero se je natanko pred 20 leti vključila v zgodovino SSG. O lastni obletnici je poudarila, da je bil njen cilj obdržati publiko in identiteto, kar ji je tudi uspelo.

Svojo dolgoletno izkušnjo je iz aren pripeljala v bolj intimen okvir: s štirimi instrumentalisti in eno vokalistko je na odru podala izbor nekaterih najbolj ikoničnih popevk, da je vsak od gledalcev lahko doživel bližji stik z njo. Skoraj vsaki popevki je pevka dodala anekdoto, večkrat s šaljivim predznakom. Na primer, ko je poudarila zahtevnost pesmi Navaden majski dan o mesecu, v katerem se je rodila, poročila in tudi ločila. Občinstvo je z največjim navdušenjem pričakovalo zimzelene popevke, ki prinašajo vonj po poletnih dneh: Vrniva se na najino obalo in Moj Mornarček, s katerima je pevka zmagala na festivalu Melodije morja in sonca v letih 1989 in 1991.