Jack White je garancija

Kar Jack najavi, to tudi naredi. Karizmatični in vsestranski ameriški glasbenik ter producent Jack White je novembra lani napovedal dve novi plošči za leto 2022. Ob tem je tudi razkril, da bo prva bolj energična, druga pa veliko bolj nežna. White nam je v dolgoletni glasbeni karieri že velikokrat dokazal, da je zmožen drastičnih sprememb v svojem ustvarjanju: Fear Of The Dawn, ki je izšel aprila, je rokerski plošček s številnimi kitarskimi rifi, drugi album Entering Heaven Alive, ki je zagledal luč prejšnji teden, pa čisto nekaj drugega.

John Anthony Gillis, bolje znan z imenom Jack White, je danes živa legenda ameriškega bluz roka. Šele 47-letni White je v svoji skoraj tridesetletni karieri dosegel že skoraj vse, kar se je doseči dalo. S svojo bivšo skupino The White Stripes je v prvih letih novega tisočletja zaslovel na svetovni ravni. Njegov kitarski rif v komadu Seven Nation Army lahko brez skrbi uvrstimo med deset najpomembnejših kitarskih rifov vseh časov.

Z zasluženim denarjem si je v mestu Nashville, ameriški prestolnici country glasbe, zgradil glasbeni studio in ustanovil založbo Third Man Records, s katero izdaja svoje plošče. Ob tem je v vseh teh letih gojil druge glasbene projekte, kot sta bend The Raconteurs in skupina The Dead Weather, ki je sicer začasno zamrznjena.

Pred desetimi leti je White začel tudi samostojno kariero s prvencem Blunderbuss. Do danes je izdal pet solo plošč, z zadnjo Entering Heaven Alive pa nas ponovno preseneča. Novo glasbeno delo je neke vrste Whitovo srečanje s psihoanalitikom. Predstavljajte si filmsko sceno, ko pacient leži na kavču in strokovnjaku izpoveduje svoja čustva in misli. Tako je na primer v komadu Please God, Don’t Tell Anyone, v katerem prosi Boga, naj ne razkrije njegovih grehov očetu, češ da jih ta ne bi razumel. V singlu Love Is Selfish sedi White na vlaku, a se nikakor ne more odpočiti, vlak pa nenadoma iztiri ... In še: v pesmi If I Die Tomorrow upa, da bo kdo poskrbel za njegovo mamo, če bo umrl pred njo. Album je skratka zelo samoizpoveden. Skladbe so v glavnem akustične, White igra večino instrumentov, veliko je tudi klavirja. V letih nespremenjena glasbena garancija.

Entering Heaven Alive

Jack White

Akustični kantavtorski rok

Third Man Records, 2022