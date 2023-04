Jančarju mednarodna nagrada Latisana

Pisatelj Drago Jančar je v soboto zvečer v gledališču Odeon v Latisani osvojil 30. mednarodno literarno nagrado Latisana per il Nord-Est. Žirijo, ki ji je predsedovala literarna kritičarka Cristina Benussi, je najbolj prepričal njegov roman In ljubezen tudi, ki je v italijanskem prevodu tržaške prevajalke Darje Betocchi izšel z naslovom E l’amore anche ha bisogno di riposo (založba La nave di Teseo). Preostala finalista sta bila Paolo Malaguti (Il moro della cima) in Matteo Melchiorre (Il duca), medtem ko je Ginevra Lamberti za roman Tutti dormono nella valle prejela nagrado Coop Alleanza 3.0 po izboru bralcev.

Strokovna žirija je v utemeljitvi izpostavila »izbrano Jančarjevo prozo« in »mojstrski prevod Darje Betocchi«, ki italijanskim bralcem približa zgodbo o ljubezni, sovraštvu in o posledicah, ki jih je vojna pustila na protagonistih Jančarjevega romana in njegovem rojstnem Mariboru.