Jelinčič predal »štafeto« Italiji

Slovenija je včeraj popoldne na Frankfurtskem knjižnem sejmu (FKS) Italiji predala naslov častne gostje te velike svetovne prireditve. Slovesnost je minila v znamenju pozivov k strpnemu sobivanju in spoštovanju ter nadaljevanju kulturnih stikov med sosednjima državama. Poleg direktorja sejma Jürgena Boosa, sta se slovesnosti med drugim udeležila direktorica Javne agencije za knjigo RS Katja Stergar in vodja italijanskega programa častnega gostovanja Mauro Mazza. Na prireditvi je izstopala tudi vloga slovenske manjšine v Italiji.

Rodolfo Ziberna, Mauro Mazza, Katja Stergar in Samo Turel (OBČINA NOVA GORICA)

Pred predajo naslova častne gostje je bil napovedan literarni pogovor med tržaškim slovenskim pisateljem Dušanom Jelinčičem in furlansko pisateljico Ilario Tuti, ki pa je zaradi težav z letalskim prevozom ni bilo v Frankfurt. Jelinčič je v pogovoru z moderatorko, novinarko Shilo Behjat, spregovoril predvsem o svojem dvojezičnem ustvarjanju, tako v slovenskem kot italijanskem jeziku.

Literatura je, kot je dejal, iskanje lepote, približevanje med ljudmi, torej iskanje ljubezni. Prav preko kulture, poglobljenega branja in razmišljanja pa velja iskati tisto, kar nas združuje in ne ločuje, je pozval. Kot je še povedal, je njegov materni jezik slovenski, a govori in piše tudi italijansko. Če govoriš oba jezika, pomeni, da razumeš tudi obe mentaliteti, da znaš razumeti dve duši, da imaš dve duši v enem, je poudaril Jelinčič.

Slavnosti sta se udeležila tudi župana Nove Gorice in Gorice - Samo Turel in Rodolfo Ziberna. Predaja je potekala v znamenju Evropske prestolnice kulture, ki jo bosta obmejni mesti gostili leta 2025.