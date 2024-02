Katere knjige so se lani najbolje prodajale?

Kaj najraje berejo slovenski bralci in bralke? Katere knjige najraje podarijo - sebi in drugim?

Ko bi bil odgovor enoznačen, bi bile slovenske založbe milijonarke. Da je na to vprašanje nešteto različnih odgovorov, pa kažejo tudi raznorazne lestvice, ki so jih ob izteku lanskega leta pripravile posamezne knjigarne, na primer veriga Mladinska knjiga in spletna knjigarna Buča. Ker pa nas je v uredništvu Primorskega dnevnika zlasti zanimalo, katere knjige najraje kupujejo Slovenci v Italiji, smo za statistiko zaprosili tudi Katoliško knjigarno v Gorici in Tržaško knjižno središče.

Iz analize izhaja marsikateri zanimiv podatek. V obeh zamejskih knjigarnah nedvomno prednjačijo knjige domačih avtorjev in založb - a tudi s kako izjemo.

Pri nas brez priročnikov

Če se na prvih petih mestih lestvice najbolj prodajanih knjig v knjigarnah Mladinske knjige znajdejo izključno priročniki - na prvem mestu Znanost mirnega življenja zdravnika Davida Zupančiča, pa v Gorici in Trstu ljudje najpogosteje sežejo po leposlovju in drugih knjigah krajevnih avtorjev. V tržaški knjigarni na Trgu Oberdan je bila v lanskem letu najbolj prodajana zbirka intervjujev Kavarna Italija Jerneja Ščeka (ZTT, 2023), ki je med goriškimi kupci zasedla deveto mesto. Na goriškem Travniku pa so najraje segli po najnovejšem romanu Tadeja Goloba Oj, Triglav, moj dom (Goga, 2023).

Na drugem mestu se je v Gorici znašla nova razširjena izdaja vodnika Kako lep je Trst, za katero so poskrbeli Erika Bezin, Poljanka Dolhar in Mitja Tretjak (ZTT, 2023): vodnik je v tržaški knjigarni pristal na tretjem mestu, na lestvici spletne knjigarne Buča pa na šestem.

V Trstu se je na drugo mesto povzpelo avtobiografsko delo Bogomile Kravos Moj Trst (Slovenska matica, 2023), v goriški knjigarni pa je na tretjo stopničko stopil Koledar Goriške Mohorjeve družbe 2024. Knjižna zbirka iste založbe je v tej knjigarni zasedla četrto mesto, na peto pa se je zavihtel roman Gorica Mateje Gomboc (Miš, 2023). Med tržaškimi kupci sta bila med petimi najbolj priljubljenimi knjigami še romana Koma Tadeja Goloba (Goga, 2022) in Fojba Marija Čuka (Mladika, 2023).

Nove ali zimzelene

Kaj pa mlajši in najmlajši bralci? Katere knjige so si lani zaželeli oziroma katere so zanje najpogosteje kupovali odrasli? V Gorici knjigo Marta v vesolju Nike Cotič (GMD, 2023), v Trstu zimzelenega Mačka Murija Kajetana Kovačiča (knjiga je doživela že 24 ponatisov ...), v knjigarnah Mladinske knjige pa brezčasno uspešnico Antoina Saint-Exuperyja Mali princ. Med prvimi petimi najbolj prodajanimi knjigami je na vseh treh lestvicah zbirka Pasji mož, pod katero se podpisuje Dav Pilkey.