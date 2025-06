Kdor ni mogel v Reims, bo potolažen na skupnem goriškem trgu

»Lepšega prizora ne bo videti: kdor ni mogel v Reims, bo tukaj potolažen,« je z verzi Rossinijeve opere Potovanje v Reims vzkliknil umetniški vodja Piccolo Opera Festivala Gabriele Ribis na peronu postaje na Trgu Evrope / Transalpina, kjer so včeraj predstavili osrednji operni dogodek Evropske prestolnice kulture 2025.

Francoski kralj, ki počiva na Kostanjevici

Veličastna uprizoritev bo 19. in 21. junija ob 21. uri spremenila čezmejni trg v prizorišče operne predstave z bujnimi vrtovi, bazeni in hotelom Zlata lilij, kjer se zbirajo aristokrati iz raznih evropskih držav, ki bi se skupaj odpravili na kronanje Karla X. Burbonskega. Ravno tistega francoskega kralja, ki je umrl v Gorici leta 1836 in počiva v samostanu na Kostanjevici.

Rossinijeva opera njemu v čast pa je nastala leta 1825 in je doživela premiero ob prisotnosti kralja 19. junija, torej natanko dvesto let pred letošnjo, goriško premiero. Razlogov je torej veliko za izbiro te opere in tega kraja, ki včeraj je govoril o meji, danes pa o brezmejnosti. V tem duhu si je Ribis zamislil operni projekt, ki je naravnost idealno postal del uradnega programa EPK 2025 in ki zelo neposredno tolmači temeljne vrednote dogodka.

Mednarodna zasedba

Predstava nastaja v Gorici kot koprodukcija Piccolo Opera festivala in SNG Opera in balet Ljubljana in bo izrazito mednarodna tako v ustvarjalni kot v pevski zasedbi. Dirigent bo Marko Hribernik, ki je direktor Opere in baleta SNG v Ljubljani, kjer bo ta uprizoritev tudi odprla novo sezono. Režijo in koncept »site specific« predstave je podpisal hrvaški režiser Marin Blažević, nekdanji intendant HNK Ivana Zajca na Reki, dramaturg in producent mednarodnega formata.