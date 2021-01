Ko doma ni vse v redu ...

V času zaprtja kinodvoran in oranžne barve, spet film, ki ga brezplačno ponuja spletni portal Raiplay.

Celovečerec je sedemnajst let po italijanski filmski uspešnici L’ultimo bacio označil vrnitev Gabrieleja Muccina za filmsko kamero s skupino igralcev, ki so leta 2001 sooblikovali zgodbo, ki je vsekakor zaznamovala italijansko sodobno filmsko zgodovino.

Tokrat je Muccino odplul na otok Ischia, kjer se v počitniški hiši zbere številna družina, da bi v krogu najožjih sorodnikov praznovala zlato poroko Pietra in Albe, se pravi očeta in mame, ki že več let upravljata znamenito restavracijo v Rimu, kjer tudi živi vsa družina. Vesela priložnost pa postane za vse povabljence tudi trenutek obračuna lastnih življenj.

Carlo, Sara in Paolo so otroci para in so na otok prispeli v družbi svojih otrok, možev in žen. Pridružili so se jim tudi nekateri bratranci, sestrične in tete. Prvotna ideja velikega praznovanja je predvidevala enodnevni postanek, a zaradi vremenske ujme in razburkanega morja so prekinili morsko povezavo z Neapljem, zato so se povabljenci zadržali na otoku Ischia kar tri dni.

Muccino se tokrat spet loteva družinskih odnosov in ljubezenskih zvez, ki se kot že v filmih L’ultimo bacio in Come te nessuno mai naposled vdajo varanju, nezadovoljstvu in histeričnim napadom.

Doma so vsi v redu je seveda ironičen naslov ponekod prijetne, drugod nekoliko dolgočasne komedije, ki pripoveduje o ljudeh, s katerimi ni vse v najboljšem redu, a za katere je zunanji videz vselej pomembnejši od realnosti.

A casa tutti bene

Italija 2018

Režija: Gabriele Muccino

Igrajo: Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Gianmarco Tognazzi, Sabrina Impacciatore in Valeria Solarino