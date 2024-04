Laibache bodo študirali na univerzi

Univerzitetni študij, najverjetneje prvi te vrste v Evropi, posvečen kultni slovenski skupini Laibach in njenemu prispevku k slovenski, balkanski, evropski in svetovni kulturi. To je predmet, ki se bo sredi aprila začel izvajati na Univerzi v Salernu, na Oddelku za znanosti o kulturni dediščini, v okviru magistrskega študija uprizoritvenih umetnosti in multimedijskih produkcij.

Predmet z naslovom »See You in Hell - The Laibachs between three dissolutions: Yugoslavia, Europe, the World« (kar bi lahko prevedli kot: Vidimo se v peklu - Laibachi med razkrojem Jugoslavije, Evrope in Sveta), ki ga bo vodil intelektualec in profesor Gabriele Frasca, bo študente pospremil k razčlembi umetniške zgodovine Laibachov in tako imenovane »Neue Slowenische Kunst«, ki se je rodila v začetku osemdesetih let 20. stoletja v Jugoslaviji.

Skupina Laibach, ustanovljena leta 1980 v rudarskem mestu Trbovlje v takratni Jugoslaviji, je z leti postala ena od avantgardnih skupin na svetovni glasbeni sceni. V zadnjih letih so sprožili tudi marsikatero polemiko zaradi koncerta v nedostopni Severni Koreji in načrtovanega nastopa v Ukrajini, ki je bil pozneje odpovedan, potem ko je skupina trenutno vojno opredelila kot »geopolitični konflikt med Rusijo in Združenimi državami na ukrajinskem ozemlju«.

Univerzitetni profesor Gabriele Frasca je tudi pisatelj in prevajalec iz angleškega jezika. Pred kratkim je uredil knjigo Meridiani (založba Mondadori) o Samuelu Beckettu.