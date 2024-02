Ko imajo ženske glavno vlogo

Podatki kažejo, da je manj kot polovica zaposlenih v gledališču, torej umetniških vodij, režiserjev, dramaturgov, igralk ipd. ženskega spola. Gledališče Miela se je zato odločilo, da bo nadaljevalo z lanskim projektom Protagoniste, pri katerem imajo vodilno vlogo ravno ženske. Umetniški vodja gledališča Miela-Bonavventura Massimo Navone meni, da bo letošnja sezona še bolj »obsežna in pretirana« od lanske. Občinstvo si bo od konca februarja lahko ogledalo 16 kakovostnih dogodkov, kjer so umetnice protagonistke.

Prva predstava, A little bird told me, bo v Mieli 23. in 24. februarja, vodilna tema bo nasilje nad ženskami. V glavnih vlogah bosta nastopili Romina Colbasso in Veronica Dariol. Pri realizaciji nove produkcije je sodeloval tudi protinasilni center GOAP iz Trsta.

Sledil bo 26. februarja klavirski koncert z naslovom My favorite Chopin, nastopila bo japonska glasbenica Mayaka Nakagawa. Poleg tega bo gledališče Miela priredilo še tri koncerte: 1. marca bo nastopila instrumentalistka Lili Refrain, 6. marca bo štiriročni koncert pianistk Duo Biondi e Brunialti, 9. marca pevka Angela Baraldi.

V sodelovanju z Mittelfestom bo 13. marca Carla Vukmirović, igralka in potomka beguncev, ki so med balkanskimi vojnami zapustili Hrvaško, nastopila v predstavi Piango in lingua originale, mešanici italijanskega in hrvaškega jezika. Tudi predstava Francamente... Un successo, poklon avtorice Petre Blašković Franci Rame, ne bo v italijanščini, ampak v istrskem narečju.

Protagonistke bodo tudi tržaške ženske. V petek, 22. marca, pisateljica in založnica Aniti Pittoni v predstavi Anita batte a macchina ... Fotografinja in novinarka Monika Bulaj pa bo z reportažo Geografie clandestine gledališki oder premaknila na drugo prizorišče, in sicer na Bližnji vzhod.

Popoln spored predstav, v katerih bo govor tudi o menopavzi, stereotipih, svobodi, zgodovini in ženski vlogi v njej, je na www.miela.it.