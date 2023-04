Ko Moretti ne more iz svoje kože

Če se je v dveh prejšnjih filmih Nanni Moretti preizkusil kot prerok tega, kar se je potem vsaj delno res zgodilo, saj je v Caimanu napovedal konec Berlusconijeve oblasti, v celovečercu Habemus Papam pa celo papežev odstop, si je rimski avtor v novem filmu Il Sol dell’avvenire dovolil mogoče največjo svobodo. S pripovedjo, ki je v resnici film v filmu, je spremenil potek zgodovine. Najljubši režiser italijanske levice in hkrati najbrž tudi francoskega občinstva se je tako, dve leti po filmu Tre piani, spet vrnil za kamero z avtorsko zgodbo, v kateri, kot že v preteklosti, odigra enega od likov.

Giovanni je režiser, ki se ob pomoči žene Paole in sodelovanju francoskega koproducenta Pierra loti snemanja filma, ki ga postavi v rimsko delavsko četrt leta 1956. Krajevna komunistična sekcija povabi v goste madžarski cirkus. Nekaj dni po prihodu cirkusantov pa na Madžarskem poči revolucija, ki jo sovjetski tanki krvavo zatrejo. To zelo prizadene umetniško družino, hkrati pa privede do razdora med tovariši sekcije, kjer nekateri brez pomislekov potegnejo s Sovjetsko zvezo, drugi pa se postavijo v bran tistih, ki si želijo svobode.

Ob zgodbi iz preteklosti pa spremljamo na velikem platnu tudi »realno« življenje režiserja, ki mora kljubovati zakonski krizi in obenem sprejeti hčerkino odločitev, da se poroči s starejšim diplomatom. Giovannijeva čustva se tako večkrat prepletajo s čustvi komunista Enrica, ki ob zavesti, da večji del sekcijskih tovarišev ne razume sovjetske intervencije, zapade v hudo krizo in se nato odloči za samomor. Prav tu pa Moretti izbere, da bo življenje protagonista rešil s spremembo zgodovine.

Kljub riziku, ki ga vsakič predstavlja snemanje filma v filmu, je Morettijev najnovejši podvig dobro uspel, tudi ob uporabi glasbe in citatov iz filmov drugih režiserjev. Avtor pa vsekakor ne more iz svoje kože in zvesti publiki spet postreže s serijo tikov, na katere nas je že navadil. Ponekod je tako »morettijevski«, da se zdi, da se sam norčuje iz sebe. »Morettijevski« je tudi končni sprevod, v katerega je združil večji del svojih najdražjih igralk in igralcev.

Po prvem koncu tedna je film v italijanskih kinodvoranah zaslužil skoraj milijon evrov in se uvrstil na drugo mesto po ameriški risanki Super Mario Bros.

Il Sol dell’avvenire

Država: Italija, 2022

Režija: Nanni Moretti

Igrajo: Margherita Buy, Silvio Orlando, Nanni Moretti, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric