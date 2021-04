Kosovelov dom Sežana slavi danes 30 let

Kosovelov dom Sežana je z imenom Kulturni dom Srečka Kosovela slavnostno odprl vrata v petek, 12. aprila 1991. Ob priložnosti 30-letnice se je zvrstilo več kulturnih dogodkov z osrednjo slovesnostjo. Zato so danes na YouTube kanalu Kosovelovega doma Sežana objavili krajši film s spomini pričevalcev.Ob odprtju sežanskega Kosovelovega doma so v veliki galeriji na ogled postavili razstavo akademskega slikarja Poldeta Oblaka z naslovom Slovenski Kras - impresije in skice.

Kosovelov dom Sežana so pričeli graditi leta 1979 po zasnovi in projektih arhitekturne skupine Kras. Umestitev v središče Sežane je bila izbrana na

podlagi pomena, ki ga ima v razvoju regije središče kulture na Krasu. Postavili so ga sredi velike vrtače, na eno stran umestili odprti zunanji amfiteater, na drugo stran pa Veliko dvorano s 437 sedeži. Kosovelov dom so z leti še dograjevali. Tako so leta 2004 posodobili in opremili oder, leta 2007 so uredili Pomladno dvorano za 60 obiskovalcev, ki je odtlej z ogledalom in baletnim drogom glavni vadbeni prostor za vse plesne in baletne skupine, leta 2009 pa še dodali multifunkcijsko Srednjo dvorano za 150 obiskovalcev.

“Ponosni smo, da nas je v teh letih obiskalo kar skoraj 1.481.000 obiskovalcev na čez 9630 prireditvah, od nastopov domačih kulturnih društev do vrhunskih mednarodnih ustvarjalcev in lastnih produkcij,“ je zapisala direktorica Kosovelovega doma Sežana Nina Ukmar. Daljši intervju z Ukmarjevo smo že objavili v sobotnem Primorskem dnevniku, izvleček pogovora pa tudi na naši spletni strani.

Zaradi epidemije je Kosovelov dom Sežana zaprt, zato so nekaj jubilejnih dogodkov preselili na splet, nekaj razstav pa zamaknil na poznejši termin. Predvidoma avgusta načrtujejo razstavo slikarjev Janka in Simona Kastelica ter koncert skupine Laibach. Letos načrtujejo še razstavi Katje Sorta in Kulturnega društva Kras, z Ustanovo Maks Fabiani pa razstavo o arhitektu Matjažu Garzarolliju. Prav tako pričakujejo gostovanje otroške predstave Pasjedivščina ter predstave za odrasle Komedija o artu. Skupaj z Gledališčem Koper bodo na oder postavili plesni pravljici Žabji kralj in Rdeča kapica, ki naj bi ju poleti izvedli tudi v njihovem amfiteatru.