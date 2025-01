»Kulturni terorist«, ki je premikal meje mogočega

Razstava Dušan Jovanović - Kulturni terorist, ki sta jo pripravila Slovenski gledališki inštitut in Cankarjev dom v Ljubljani, je prva pregledna razstava o življenju in delu dramatika in režiserja. V Cankarjevem domu bo na ogled do 7. marca. Namen organizatorjev je bil ustrezno prikazati in počastiti večplastnost umetnikovega ustvarjalnega opusa in predstaviti ključna poglavja njegovega življenja.

»Dušan Jovanović je velikan slovenske, jugoslovanske in evropske kulture ter gledališča. Njegova literarna, uprizoritvena in esejistična dela so vedno premikala vse meje dopustnega in vse meje mogočega,« je povedal generalni direktor Cankarjevega doma in nekdanji Jovanovićev študent Jure Novak. Direktor Slovenskega gledališkega inštituta Gašper Troha je dodal, da je poleg režijskega opusa ustvaril obsežen dramski opus in pustil pečat kot ustvarjalec gledaliških kolektivov ... Razstava zato kaže pomen njegovega dela, njegovo provokativnost, inovativnost, pa tudi iskrenost in avtentičnost njegove življenjske izkušnje.

V ospredje postavlja, kako je Jovanović gledališče zaznamoval z nenehnim iskanjem novih načinov uprizarjanja in intelektualnega provociranja. Največji pečat je pustil v Slovenskem mladinskem gledališču, ki ga je vodil med letoma 1978 in 1985. Uveljavil se je tako v Sloveniji kot v vsej nekdanji Jugoslaviji. Vzporedno z gledališkimi postavitvami so nastajale njegove drame. Odpiral je tabu teme in z njimi polnil gledališke dvorane od Avstralije do Združenih držav Amerike. Zakaj pa kulturni terorist? V to skupino ga je uvrstil Josip Vidmar, ki je zavračal nove pojave.