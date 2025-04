Zasledovanje voznika ob slovensko-italijanski meji

V noči na torek (8. aprila) so policisti Policijske postaje Nova Gorica zasledovali domnevnega tihotapca migrantov. V Šempetru pri Gorici so okoli 1.40 ustavili voznika tujega osebnega avtomobila znamke Škoda Octavia z litvanskimi registrskimi tablicami. Ko jih je voznik opazil, je z vožnjo pospešil v smeri slovensko-italijanske državne meje in po nekaj sto metrih vožnje vstopil na območje Italije. Policisti so na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju zapeljali za njim in o tem obvestili tudi italijanske varnostne organe.

Med vožnjo blizu nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini na italijanski strani je voznik zaradi del na cesti ustavil pred cestno zaporo in pri vzvratni vožnji trčil v službeno vozilo slovenske policije, nato pa nadaljeval z vožnjo proti bivšemu mejnemu prehodu Pristava. Ustavil se je tik pred omenjenim bivšim mejnim prehodom Rafut na italijanski strani državne meje. Takoj zatem pa so iz avtomobila izstopili štirje turški državljani. Slednje so prevzeli italijanski varnostni organi in jih po zaključenem postopku skladno s sporazumom med obema državama o prevzemu oseb na državni meji izročili slovenski policiji.

Nedolgo zatem so novogoriški prometni policisti pobeglo vozilo znamke Škoda izsledili na Pristavi, v zaklenjenem vozilu ni bilo nikogar. Pobeglega voznika so kmalu izsledili nedaleč stran in v nadaljevanju postopka ugotovili, da gre za 30-letnega državljana Ukrajine.

Novogoriški kriminalisti so ukrajinskemu vozniku odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.