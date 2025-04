Vrača se revija Isonzo-Soča

V ponedeljek, 14. aprila, bo izšla nova, pravzaprav obnovljena številka revije Isonzo-Soča. Pred kakim mesecem je na novo ustanovljeni odbor priljubljenega glasila poskrbel za izid posebne številke - 118. -, ki pa je bila v glavnem posvečena njenemu ustanovitelju in dolgoletnemu uredniku, preminulemu Dariu Stasiju. Našli pa so se ljudje, ki so pravilno dojeli, da revija mora nadaljevati s svojim čezmejnim poslanstvom in da jo je potrebno obnoviti.

To se je tudi zgodilo in v nedeljo (6. aprila) so novi uredniki v predavalnici Trgovskega doma predstavili 119. številko revije, ki bo luč sveta zagledala prihodnji teden. Dogodek je bil del programa letošnje izvedbe festivala samostojnega založništva Gorizia most.

Glavni urednik Andrea Bellavite je povedal, da bo publikacija nadaljevala po poti svoje predhodnice in da bodo poskrbeli za izhajanje štirih številk letno. Vsi članki bodo dvojezični, v prevodih v angleščino in nemščino pa jih bo mogoče najti tudi na spletu. Sourednik Miha Kosovel je poudaril, da revija noče biti zgolj krajevno glasilo, temveč morajo njeni pogledi seči na širša družbena dogajanja.