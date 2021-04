Kurji pastir, ki je rad bral

Preko sto objavljenih knjig, med katerimi je kakih trideset romanov, več pesniških zbirk, filmskih in gledaliških scenarijev, besedil za pevce in skupine, tekstov za radio ... To je izredno bogat opus, za katerega si je Feri Lainšček prislužil Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Prekmurski umetnik, rojen 5. oktobra 1959, je bil v četrtek gost novogoriške knjižnice Franceta Bevka, kjer se je z njim pogovarjala Tina Podgornik. Pogovor na predvečer svetovnega dneva knjige je bil tudi otvoritveni dogodek nove sezone bralne akcije Primorci beremo 2021.

Njegov klobuk nas je spominjal na popularnega prekmurskega glasbenika Vlada Kreslina, sicer pa je Lainšček deloval globoko in umirjeno. Osrednja tema pogovora je bila knjiga Kurji pastir, ki je izšla pri založbi Beletrina ravno na dan, ko so v Sloveniji zaprli knjigarne, ob ponovnem odprtju pa je postala bestseller, tako da je doslej doživela že tri ponatise. Lainšček je s to knjigo pravzaprav začel trilogijo, ki naj bi v doglednem času opisala njegovo življenje, Kurji pastir pa se posveča zgodnjemu otroštvu: protagonista sta pisateljeva starša in vaška skupnost, okolje, v katerem je malček odraščal v dokaj težkih pogojih; s pisanjem je pravzaprav iskal to, kar ga je izoblikovalo in mu omogočilo, da se je umetnosti posvetil kljub materialnim pogojem, ki bi ga po vsej verjetnosti usmerili v preprosto kmečko življenje. Pri tem sta imela glavne zasluge starša, ki sta ga od vsega začetka učila kako kljubovati brezupu in mu vseskozi nudila pozitivne vzorce.

Otrok, ki je odraščal v borni hišici, zgrajeni iz blata in slame, se je zelo zgodaj zatreskal v knjige in se ogradil od kmečkega dela; starša ga zaradi tega nista karala, temveč sta mu dodelila nalogo, ki bi jo lahko opravljal tudi ob branju: pazil naj bi, da bi kure ne zašle v pšenico – od tod naslov Kurji pastir –, ampak branje ga je večkrat tako zasvojilo, da je enostavno pozabil na kokoši in odpovedal tudi pri nezahtevni zadolžitvi ...