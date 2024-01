Legendarni pianist Ivo Pogorelić aprila na Reki

Slavni pianist Ivo Pogorelić bo aprila nastopil v Hrvaškem narodnem gledališču Ivana pl. Zajca na Reki. Na obeh koncertih ga bo spremljal Reški simfonični orkester pod dirigentskim vodstvom Valentina Egla, izvedel pa bo Chopinov klavirski koncert št. 2 v f-molu, so sporočili iz reškega gledališča. Pogorelić bo na Reki nastopil 19. in 20. aprila.

V HNK Ivana pl. Zajca so spomnili, da ima slavni pianist poseben odnos s klavirsko glasbo poljskega romantičnega skladatelja Frederica Chopina, izvajanje njegove glasbe pa mu je omogočilo tudi mednarodni vzpon. Ko je leta 1980 pri 22 letih sodeloval na Chopinovem pianističnem tekmovanju v Varšavi, je njegova nevsakdanja interpretacija skupaj z izjemno tehniko takoj izzvala izjemne odzive, članica žirije Martha Argerich pa ga je takrat označila za genija.

O tem, zakaj je za reška koncerta izbral prav Chopina, je Pogorelić dejal, da je Chopinov koncert št. 2 eno od najbolj priljubljenih in znanih del za klavir in orkester. »Delo zaznamuje neverjeten razpon čustev,» je pojasnil in dodal, da publika obožuje ta koncert.

Reški simfonični orkester bo na obeh koncertih izvedel tudi eno najbolj prepoznanih del Ludwiga van Beethovna, Simfonijo št. 3, znano tudi pod imenom Eroica. Gre za revolucionarno delo nemškega skladatelja iz leta 1805, ki je bilo prvotno posvečeno Napoleonu Bonaparteju, svet glasbe pa je osupnilo tako čustveno kot intelektualno.

Pogorelić ima za seboj bogato, štiri desetletja trajajočo kariero. Zaradi svojega glasbenega talenta, mojstrske tehnike in inovativnega pristopa velja za enega od najizvirnejših glasbenikov današnjega časa. Njegove vznemirljive interpretacije so razširile obzorja v razumevanje klavirske literature, njegovi koncerti po svetu pa so pridobili status nestrpno pričakovanih kulturnih dogodkov.