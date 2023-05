Ljubljana Festival vabi s kakovostno ponudbo

Visoka kakovostna raven po dostopni ceni: na ta adut že leta stavi Ljubljana Festival, ki bo letos doživel 71. izvedbo. Po lanskem jubilejnem je tudi letošnji festival vsebinsko zelo bogat in kot običajno pretežno glasbeno prežet. Njegove vrhunce je na včerajšnji tiskovni konferenci v tržaški kavarni San Marco navrgel direktor in umetniški vodja ljubljanskega festivala Darko Brlek. Tržaškega srečanja, ki je postalo prijeten vsakoleten običaj, so se z direktorjem udeležili še predsednik festivalskega umetniškega sveta Tomo Vran, predstavnica podjetja Turizem Ljubljana Janja Romih Kulenović in Oscar Cecchi za Radioattività, ki v Italiji promovira festivalski program.

Že samih festivalskih vrhuncev se je nabralo za dolg seznam, zato se Darko Brlek ni spuščal v večje podrobnosti. Sicer pa je podroben program 71. Ljubljana Festivala že precej časa na voljo na spletni strani festivala, na kateri je mogoč tudi nakup vstopnic. Kot je ustaljeni običaj, bodo festival svečano odprli na Kongresnem trgu, in sicer 20. junija, ko bo zaživela letošnja Poletna noč. Tokratna je posvečena znanemu slovenskemu kantavtorju in enemu prvih slovenskih rokerjev Tomažu Domiclju. Z velikim orkestrom, ki ga bosta sestavljala Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija, bodo nastopili številni priljubljeni slovenski pevci. Pravzaprav bo osrednji, poletni del festivala, ki je sicer z raznolikimi pobudami prisoten čez celo leto, imel radoživ uvod z dvema ponovitvama uspešne slovenske postavitve muzikala Mamma Mia! (v Križankah 15. in 16. junija). Po obnovi Križank je to poletno gledališče ponovno postalo glavno festivalsko prizorišče, medtem ko bo Cankarjev dom gostil koncerte klasične glasbe. Če začnemo s temi prireditvami, ki so jih razvrstili pretežno proti zaključku festivala, gre omeniti, da bodo v Cankarjevem domu nastopili Kraljevi orkester Concertgebouw (28.8.), Bostonski simfonični orkester (1.9.) in Gewandhaus orkester Leipzig (3.9.), s katerim se bo uradno letošnji festival tudi zaključil. V največjem slovenskem gledališču bo po dolgoletnih pogovorih nastopila tudi beneška operna hiša Fenice, in sicer s Puccinijevo Madama Butterfly (13. in 14. julija).